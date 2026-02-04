Egy újabb ügy, amelyről nem beszélhetnek a Tiszánál

Hírlevél
A háttérben komoly manőverek zajlanak a Mercosur-megállapodás életbe léptetéséért Brüsszelben. Dömötör Csaba szerint a néppárti-baloldali nagykoalíció a parlament megkerülésével akar dönteni egy súlyos következményekkel járó ügyről.
MercosurBrüsszelTisza PártEurópai ParlamentDömötör Csaba

A kormánypárti politikus közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament hiába utalta két hete a Mercosur-ügyet az Európai Bíróság elé, a brüsszeli vezetés nem hátrál. Az Euractiv értesülései szerint a cél az, hogy mindenáron életbe léptessék a megállapodást.

Mercosur
Dömötör Csaba szerint komoly manőverek vannak Brüsszelben azért, hogy életbe léptessék a Mercosur-megállapodást (Forrás: Facebook/Dömötör Csaba)

A parlament megkerülése lenne a cél

Dömötör Csaba szerint a terv az, hogy zárt ajtók mögött, a Házbizottságon keresztül hagyják jóvá a Mercosur-szerződést, megkerülve a tiltakozó parlamenti többséget. Ebben a testületben – állítása szerint – rendre a weberi-baloldali nagykoalíció akarata érvényesül, ráadásul az ülés nem nyilvános.

Amit terveznek, az nemcsak gazdaellenes, hanem a parlamenti többség akaratát is lesöprő, velejéig antidemokratikus eljárás” 

– fogalmazott a politikus, aki szerint fontos rögzíteni: mielőtt a Tisza Párt képviselői megszólalnának az ügyben, tudni kell, hogy ennek az egész műveletnek a motorja a saját brüsszeli frakciójuk, ugyanaz a kör, amely a Mercosur-megállapodást és az agrártámogatások lefaragását is támogatja. 

Igaz történet arról, hogyan veri át a Néppárt az európai gazdákat

Dömötör Csaba úgy látja, ez tipikusan az az ügy, amelyről hallgatnak a választás előtt, hogy utána „mindent lehessen”.

 Szerinte április 12-én még meg lehet állítani ezt a folyamatot.

