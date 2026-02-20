Merz szavai vihart kavartak: Meddig tart még a háború?

Friedrich Merz idei első nagyinterjújában úgy fogalmazott: a háború csak akkor ér véget, ha az egyik fél katonailag vagy gazdaságilag kimerül. Ezután hozzátette:

Merz kijelentései nem kis aggodalmat keltenek (Fotó: MATTHIAS BALK/DPA)

Itt azonban még nem tartunk, ezért egy ideig még ki kell tartani”.

A kijelentés Zsigmond Barna Pál szerint világossá teszi, hogy Berlin nem a mielőbbi lezárásban érdekelt, hanem a konfliktus folytatásában.

„Totális kimerülésig” – mi lehet ennek az ára?

A kormánypárti politikus értelmezése szerint a kancellár szavai több szempontból is megdöbbentőek. Egyrészt azt sugallják, hogy a békéről szóló nyilatkozatok mögött valójában a háború fenntartásának szándéka húzódik meg. Másrészt felmerül a kérdés: ha az egyik fél kimerüléséig kell kitartani, akkor ebbe vajon csak Ukrajna és Oroszország tartozik bele, vagy az Európai Unió is? Zsigmond Barna Pál rámutatott: Ukrajna már most is jelentős mértékben az uniós és nyugati támogatásokra szorul, így a „gazdasági kimerülés” fogalma ebben az összefüggésben egészen más jelentést kaphat.

Ezek szerint arra játszik a globalista elit, hogy Oroszországot, egy atomhatalmat térdre kényszerítsen”

– fogalmazott a politikus.