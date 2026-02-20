Merz szavai vihart kavartak: Meddig tart még a háború?

Friedrich Merz idei első nagyinterjújában úgy fogalmazott: a háború csak akkor ér véget, ha az egyik fél katonailag vagy gazdaságilag kimerül. Ezután hozzátette:
Itt azonban még nem tartunk, ezért egy ideig még ki kell tartani”.
A kijelentés Zsigmond Barna Pál szerint világossá teszi, hogy Berlin nem a mielőbbi lezárásban érdekelt, hanem a konfliktus folytatásában.
„Totális kimerülésig” – mi lehet ennek az ára?
A kormánypárti politikus értelmezése szerint a kancellár szavai több szempontból is megdöbbentőek. Egyrészt azt sugallják, hogy a békéről szóló nyilatkozatok mögött valójában a háború fenntartásának szándéka húzódik meg. Másrészt felmerül a kérdés: ha az egyik fél kimerüléséig kell kitartani, akkor ebbe vajon csak Ukrajna és Oroszország tartozik bele, vagy az Európai Unió is? Zsigmond Barna Pál rámutatott: Ukrajna már most is jelentős mértékben az uniós és nyugati támogatásokra szorul, így a „gazdasági kimerülés” fogalma ebben az összefüggésben egészen más jelentést kaphat.
Ezek szerint arra játszik a globalista elit, hogy Oroszországot, egy atomhatalmat térdre kényszerítsen”
– fogalmazott a politikus.
Brüsszeli tervek és magyar válasz
A politikus szerint az elmúlt időszak lépései – a közös hitelfelvétel, a költségvetés átalakítása Ukrajna támogatása érdekében, valamint Volodimir Zelenszkij újabb, 800 milliárd dolláros igénye – mind azt mutatják, hogy az uniós vezetés elkötelezte magát a háború folytatása mellett. Ide sorolta az ország erőltetett uniós csatlakoztatását és a közös védelmi politika megerősítésére irányuló terveket is, amelyek szerinte a tagállami szuverenitást gyengítenék.
Kitért arra is, hogy Ukrajna korábban politikai okokból leállította a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítást Magyarország irányába, amit a magyar fél agresszív lépésként értékelt. Zsigmond Barna Pál hangsúlyozta: a magyar kormány nem kíván részt venni a közös hitelfelvételben, sem a háború elmélyítésében.
Álláspontja szerint az április 12-i választás tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e a nemzeti érdekeket képviselő kormányát, vagy egy külső érdekeknek kiszolgáltatott vezetés kerül hatalomra, amely az orosz energiahordozókról való leválással a rezsiköltségek jelentős emelkedését kockáztatná.