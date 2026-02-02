Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

Brutális orosz csapás: ezt Ukrajna nem heveri ki egykönnyen

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

migráns

Brüsszel migránsok ezreit sózná Magyarországra

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi Alexandra elárulta, milyen következményekkel járna a migrációs paktum életbe lépése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migránsBrüsszelválasztás2026Szentkirályi Alexandrabevándorlómigrációs paktum

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy súlyos következményei lennének annak, ha Magyarország engedne a brüsszeli nyomásnak és végrehajtaná az uniós migrációs paktumot. Mint fogalmazott, áprilisban világos választás áll a magyarok előtt: vagy olyan kormány marad, amely több mint egy évtizede megvédi az országot az illegális migránsoktól, vagy olyan erők kerülnek hatalomra, amelyek a Néppárt és Brüsszel elvárásai szerint szavaznak és cselekszenek a bevándorlás ügyében is.

A paktum életbe lépésével migránsok ezreit sózná ránk Brüsszel (Forrás: Magyar Nemzet)
A paktum életbe lépésével migránsok ezreit sózná ránk Brüsszel (Forrás: Magyar Nemzet)

Brüsszel migránstáborokat sózna Magyarországra

Szentkirályi Alexandra világossá tette: ez már nem vicc, hanem konkrét veszélyről van szó: a szabályozás életbe lépésével már 

idén június 12-től tömegesen jelenhetnének meg migránstáborok Magyarországon is. A paktum ugyanis olyan kötelezettségeket róna a tagállamokra, amelyek alapján vagy befogadják az illegális bevándorlókat, vagy súlyos pénzügyi büntetést fizetnek.

A dokumentum egyik paragrafusa kifejezetten előírja, hogy akár tízezres nagyságrendben kellene migránsokat elhelyezni, elkülönített táborokban. Ez migránsgettók kialakulásához vezetne, amit Magyarország nem fogadhat el. A frakcióvezető arra is emlékeztetett, hogy 

a Tisza Párt megszavazta a migrációs paktum felgyorsítását, 

vagyis Brüsszel oldalára állt egy olyan kérdésben, amely alapjaiban érinti Magyarország biztonságát és szuverenitását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!