Brüsszel migránsok ezreit sózná Magyarországra

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy súlyos következményei lennének annak, ha Magyarország engedne a brüsszeli nyomásnak és végrehajtaná az uniós migrációs paktumot. Mint fogalmazott, áprilisban világos választás áll a magyarok előtt: vagy olyan kormány marad, amely több mint egy évtizede megvédi az országot az illegális migránsoktól, vagy olyan erők kerülnek hatalomra, amelyek a Néppárt és Brüsszel elvárásai szerint szavaznak és cselekszenek a bevándorlás ügyében is.

A paktum életbe lépésével migránsok ezreit sózná ránk Brüsszel (Forrás: Magyar Nemzet)

Brüsszel migránstáborokat sózna Magyarországra

Szentkirályi Alexandra világossá tette: ez már nem vicc, hanem konkrét veszélyről van szó: a szabályozás életbe lépésével már

idén június 12-től tömegesen jelenhetnének meg migránstáborok Magyarországon is. A paktum ugyanis olyan kötelezettségeket róna a tagállamokra, amelyek alapján vagy befogadják az illegális bevándorlókat, vagy súlyos pénzügyi büntetést fizetnek.

A dokumentum egyik paragrafusa kifejezetten előírja, hogy akár tízezres nagyságrendben kellene migránsokat elhelyezni, elkülönített táborokban. Ez migránsgettók kialakulásához vezetne, amit Magyarország nem fogadhat el. A frakcióvezető arra is emlékeztetett, hogy

a Tisza Párt megszavazta a migrációs paktum felgyorsítását,

vagyis Brüsszel oldalára állt egy olyan kérdésben, amely alapjaiban érinti Magyarország biztonságát és szuverenitását.