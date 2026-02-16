Hírlevél
Kormányszóvivő: Sokan vagyunk, akik egy életre börtönbe zárnánk az erőszakos migránsokat!

1 órája
Súlyos bűncselekményekre és riasztó európai adatokra hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter. A kormányszóvivő szerint a migránspárti politika több országban is a közbiztonság romlásához vezetett, és Brüsszel hasonló nyomást gyakorol Magyarországra is.
kormányszóvivőBrüsszelTisza Pártválasztás2026migránserőszakVitályos Eszterszicília

Vitályos Eszter Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Szicíliában hét év börtönt kért az ügyészség azokra a marokkói migránsokra, akik magyar lányokat erőszakoltak meg. A kormányszóvivő úgy fogalmazott: „Sokan vagyunk, akik legszívesebben egy életre börtönbe küldenénk őket!”

Magyar nőket erőszakoltak meg az illegális migránsok Olaszországban (Forrás: AFP)
Magyar nőket erőszakoltak meg az illegális migránsok Olaszországban (Forrás: AFP)

A migránsok számával együtt nő az erőszak Európában

Vitályos Eszter további európai példákat is említett. Németországban tavaly több ezer nőt erőszakoltak meg pályaudvarokon, és más nyugat-európai országokban is meredeken emelkedik a nők és kiskorúak elleni erőszakos bűncselekmények száma. 

A bevándorláspárti kormányok a migrációval együtt olyan biztonsági kockázatokat engedtek be Európába, amelyek súlyos következményekkel jártak a saját állampolgáraik számára is. 

A kormányszóvivő arra is figyelmeztetett, hogy Brüsszel a migrációs szabályok révén Magyarországra is nyomást gyakorol, és 

a tervek szerint kötelező betelepítési mechanizmus léphet életbe.

Hangsúlyozta: amíg nemzeti kormány van Magyarországon, ezt nem fogják hagyni. Kiemelte azt is, hogy a Tisza Párt nem tudna nemet mondani a brüsszeli elvárásokra, és egy kormányváltás Magyarországot közbiztonsági szempontból is veszélyeztetné.

 

