Kormányszóvivő: Sokan vagyunk, akik egy életre börtönbe zárnánk az erőszakos migránsokat!

Vitályos Eszter Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Szicíliában hét év börtönt kért az ügyészség azokra a marokkói migránsokra, akik magyar lányokat erőszakoltak meg. A kormányszóvivő úgy fogalmazott: „Sokan vagyunk, akik legszívesebben egy életre börtönbe küldenénk őket!”

Magyar nőket erőszakoltak meg az illegális migránsok Olaszországban (Forrás: AFP)

A migránsok számával együtt nő az erőszak Európában

Vitályos Eszter további európai példákat is említett. Németországban tavaly több ezer nőt erőszakoltak meg pályaudvarokon, és más nyugat-európai országokban is meredeken emelkedik a nők és kiskorúak elleni erőszakos bűncselekmények száma.

A bevándorláspárti kormányok a migrációval együtt olyan biztonsági kockázatokat engedtek be Európába, amelyek súlyos következményekkel jártak a saját állampolgáraik számára is.

A kormányszóvivő arra is figyelmeztetett, hogy Brüsszel a migrációs szabályok révén Magyarországra is nyomást gyakorol, és

a tervek szerint kötelező betelepítési mechanizmus léphet életbe.

Hangsúlyozta: amíg nemzeti kormány van Magyarországon, ezt nem fogják hagyni. Kiemelte azt is, hogy a Tisza Párt nem tudna nemet mondani a brüsszeli elvárásokra, és egy kormányváltás Magyarországot közbiztonsági szempontból is veszélyeztetné.