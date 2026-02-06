Videón a Tisza mellé szegődött közgazdász bődületes elszólásai

Mihályi Péter közgazdász, a Magyar Pétert támogató Republikon Intézet rendezvényén arról beszélt, hogy a választás megnyerése után el kell törölni a 13. és 14. havi nyugdíjat. Mihályi nem új szereplő: a 2006-os vizitdíj egyik kidolgozója volt, és korábban a Gyurcsány-kormány megszorító intézkedéseinek előkészítésében is részt vett. Az Ellenpont által közzétett felvételeken a közgazdász arról is beszélt, hogy a kis lélekszámú falvak szerinte életképtelenek, és a kistelepüléseken élőket az elköltözés irányába kell terelni, akár a szolgáltatások megszüntetésével is. Korábbi megszólalásaiban a falut „középkori hagyománynak” nevezte, és azt mondta, hogy a fiataloknak nagyobb településekre kell költözniük.

Mihályi Péter egészségügyi közgazdász, egyetemi tanár (Forrás: Ellenpont)

Mihályi Péter nem először foglal botrányos álláspontot

Egy korábbi kiáltványban többek között adóemelést, járuléknövelést, tandíj bevezetését, a támogatások csökkentését és állami vállalatok privatizációját is szorgalmazta, amelyek több ponton emlékeztetnek a baloldali megszorító politikákra. A közgazdász a bevándorlás kérdésében is egyértelmű álláspontot képviselt: többször

arról beszélt, hogy Magyarországnak jelentős számú külföldi munkaerőre lenne szüksége, és támogatni kellene, hogy a vendégmunkások hosszabb távon az országban maradjanak.

Mihályi Péter pályafutása során több baloldali kormány idején is fontos gazdaságpolitikai szerepeket töltött be, a