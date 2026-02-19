Hírlevél
orbán balázs

Orbán Balázs: A Tisza Párt összejátszik Kijevvel

Ismét a magyar érdekek ellen küzd Magyar Péter.
–A Tisza Párt, Kijev és Brüsszel megállapodtak: le akarják vágni Magyarországot az olcsó orosz energiáról, azt akarják, hogy szálljunk be a háború és Ukrajna finanszírozásába, és fel akarják számolni a magyar vétót, amely jelenleg az egyetlen gátja az ukrán EU-csatlakozásnak – írta közösségi oldalán Orbán Balázs.

Fotó: AFP

A miniszterelnök főtanácsadója kiemelte, 

mindehhez egyetlen út vezet számukra: meg kell dönteniük a nemzeti kormányt, mivel tudják, hogy mi ehhez soha nem járulnánk hozzá. Ennek érdekében Ukrajna most az olajszállítások leállításán keresztül próbálja zsarolni a magyarokat – ez nyílt választási beavatkozás, melyre Münchenben rábólintott Brüsszel és a Tisza is.

 

