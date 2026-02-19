Orbán Balázs: A Tisza Párt összejátszik Kijevvel

mindehhez egyetlen út vezet számukra: meg kell dönteniük a nemzeti kormányt, mivel tudják, hogy mi ehhez soha nem járulnánk hozzá. Ennek érdekében Ukrajna most az olajszállítások leállításán keresztül próbálja zsarolni a magyarokat – ez nyílt választási beavatkozás, melyre Münchenben rábólintott Brüsszel és a Tisza is.