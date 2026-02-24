Hírlevél
Durva lépés jöhet: betiltanák az orosz kőolaj szállítását a Barátság vezetéken

Volodimir Zelenszkij

Kifakadt a miniszterelnöki főtanácsadó a Barátság elzárása után: nem normális dolog, amit Zelenszkijék csinálnak a Tisza Párt oldalán

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Szalai Piroska a Számháború legújabb adásában arról beszélt, hogy a tiszások tudhattak a Barátság olajvezeték leállításáról, ami megmagyarázza, hogy miért hallgatnak napok óta a Magyarország számára kritikus fontosságú ügyben.
Volodimir ZelenszkijTisza PártbrüsszelitákVálasztás 2026Magyar Péter

„Nem normális dolog, hogy ilyen nyíltan, külföldről beavatkoznak az ellenzék oldalán a magyar választási kampányba” – ezt mondta Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó a Számháború legújabb adásában a Barátság kőolajvezeték elzárásáról. Január 27. óta nem érkezik egy csepp olaj sem az olajvezetéken, emiatt több kényszerű döntést is meg kellett hoznia a magyar kormánynak. Bár ezúttal orosz támadás miatt állt a Magyarország számára kritikus fontosságú infrastruktúra, az ukránok mai napig nem indították újra, annak ellenére sem, hogy február 7. óta semmilyen akadálya nincsen a vezeték megnyitásának.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint a tiszások tudhattak a Barátság olajvezeték leállításáról Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

A miniszterelnöki főtanácsadó szerint a jelenlegi két finomítónk, amit Mol üzemeltet, a százhalombattai és a pozsonyi csak akkor tud normálisan működni, ha az alapanyagának legalább 70 százaléka urali olaj. A Brent olaj, ami az Adria olajvezetéken keresztül érkezik hozzánk, a finomítóink technológiájának 30 százalékához tud maximum hozzájárulni.

Szalai Piroska szerint ha nem így lenne, az hihetetlenül megemelné az üzemanyagok előállítási költségét és ezzel együtt az a benzin és a gázolaj árát Magyarországon. Nem véletlenül, az orosz olaj 30 százalékkal olcsóbb, mint a Brent, és ezt nem csak a magyar kormány állítja, hanem a horvát gazdasági miniszter is.

Az oroszok pumpálják is bele a Barátságba az olajat, és abszolút megbízhatóan küldték mindig is az alapanyagot. Az ukránoknál szoktak ilyen-olyan fennakadások lenni”

– mondta a miniszterelnöki főtanácsadó, aki hozzátette, a fennakadások abból vannak, hogy a dróntámadások érik a vezetéket. Szerinte ezeket a támadásokat általában nagyon gyorsan ki szokták javítani és szinte mindig kimutatható, hogy ukránok követték el a támadásokat. Szalai Piroska ugyanakkor úgy véli, hogy nincsen veszélyben Magyarország energiaellátása, mivel három hónapra elegendő a stratégiai olajkészlet, így az április 12-én sorra kerülő országgyűlési választásokig lesz elég olaj, és nem lesz üzemanyaghiány. 

Nem normális dolog, hogy ilyen nyíltan, külföldről beavatkoznak az ellenzék oldalán a magyar választási kampányba. Emlékezhetünk, 2022-ben pénzt kaptak külföldről, most azonban nem csak pénzzel segítik őket, hanem egyéb módon is. Mindent megtesznek, hogy a Tisza nyerjen, a Fidesz pedig veszítsen”

 – mondta. 

Arra is felhívta a figyelmet, hogy feltűnően hallgat a kérdésben Magyar Péter és a Tisza Párt. Szerinte tudhattak a tiszások az ukránok lépéséről és az is jól látszódik, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencia után megváltozott a horvátok álláspontja, miután találkozott a horvát miniszterelnök, Andrej Plenkovic a Tisza Párt vezérével.

 

 

