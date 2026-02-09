Mráz Ágoston Sámuel az Igazság órájában, kövesse nálunk élőben! – videó

Két év után egy irányítható várost kap Balmazújváros, ez többet jelent, mint egy egyéni választókerület eredménye, egyfajta hőmérőként jelzi, hogy itt a Tiszának nincs 16 százalékpontos előnye. Ez egy Tisza-Fidesz küzdelem volt, ami jól mutatja, hogy nem erősödött a Tisza 2025 nyara óta – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel az Igazság órájában, miután a Fidesz jelöltje győzött vasárnap Balmazújvárosban.

– Nem változott meg az ország, Balmazújváros is inkább a jobboldal felé hajlik – mondta. Arról, hogy áprilisban hány párt méretteti meg magát a választásokon, az elemző szerint annyi bizonyos, nem két párt csap majd össze.

Megjegyzi, egyértelmű, hogy a tiszásokat átverték. – Róna Dániellel nemrég vitáztam, és még ő is azt mondta, lehet, a Fidesz fog nyerni, azok a közvéleménykutatások, amelyek szerint 16 százalékos előnye van Magyar Péter pártjának, enyhe túlzás, nem igaz – közölte.

Az Indexen megjelent amerikai kutatásról – mely szerint a magyarok többsége veszélyesnek tartja Magyar Pétert – Mráz úgy fogalmazott, ez nem akármilyen közvélemény-kutató cég Donald Trump közvélemény-kutatója, és ő volt az, aki egyértelműen megmondta, Donald Trump fog győzni.

– Bárhogy vizsgáljuk, még a Tisza szavazók harmada sem szimpatizál vagy ért egyet Magyar Péter személyével. Micsoda belső ellentmondás ez, milyen konfliktus van abban az emberben, aki ennek ellenére végül Magyar Péterre teszi a voksát. Kapitány Istvánt is azért hozták be, hogy kicsit feledtessék ezt a rossz szájízt a tiszásokban, de óriási baklövés volt ez is – vélekedett.

