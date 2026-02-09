Mráz Ágoston Sámuel: a Tisza programja Magyar Péter hiúságát tükrözi + videó

Két év után egy irányítható várost kap Balmazújváros, ez többet jelent, mint egy egyéni választókerület eredménye, egyfajta hőmérőként jelzi, hogy itt a Tiszának nincs 16 százalékpontos előnye. Ez egy Tisza-Fidesz küzdelem volt, ami jól mutatja, hogy nem erősödött a Tisza 2025 nyara óta – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel az Igazság órájában, miután a Fidesz jelöltje győzött vasárnap Balmazújvárosban.
– Nem változott meg az ország, Balmazújváros is inkább a jobboldal felé hajlik – mondta. Arról, hogy áprilisban hány párt méretteti meg magát a választásokon, az elemző szerint annyi bizonyos, nem két párt csap majd össze.
Még a tiszások is veszélyesnek tartják Magyar Pétert
Megjegyzi, egyértelmű, hogy a tiszásokat átverték. – Róna Dániellel nemrég vitáztam, és még ő is azt mondta, lehet, a Fidesz fog nyerni, azok a közvélemény-kutatások, amelyek szerint 16 százalékos előnye van Magyar Péter pártjának, enyhe túlzás, nem igaz – közölte.
Az Indexen megjelent amerikai kutatásról – mely szerint a magyarok többsége veszélyesnek tartja Magyar Pétert – Mráz úgy fogalmazott, nem akármilyen közvélemény-kutató cégről, Donald Trump közvélemény-kutatójáról van szó, ő volt az, aki egyértelműen megmondta, Donald Trump fog győzni.
– Bárhogy vizsgáljuk, még a Tisza szavazók harmada sem szimpatizál vagy ért egyet Magyar Péter személyével. Micsoda belső ellentmondás ez, milyen konfliktus van abban az emberben, aki ennek ellenére végül Magyar Péterre teszi a voksát. Kapitány Istvánt is azért hozták be, hogy kicsit feledtessék ezt a rossz szájízt a tiszásokban, de óriási baklövés volt ez is – vélekedett, hozzátéve, hogy Orbán Anita is jobban szereti Ukrájnát, mint maga Zelenszkij.
Elemzőként úgy látja, Magyar Péternek nem sikerült közösséget építenie, de vannak komoly támogatói: bár Brüsszelben pénzügyi körök és multinacionális cégek vannak a segítségére, mégis többet ártottak neki, mint segítettek.
A Medián kutatásról, amely szerint népszerűbb Magyar Péter és alkalmasabb miniszterelnöknek a válaszadók szerint, a Nézőpont Intézet vezetője tisztázta, ez egy kutató trükk eredménye csupán.
Mráz Ágoston Sámuel: A Tisza programja Magyar Péter hiúságára épül
Hozzátette, Donald Trump elismerő szavai és üzetene is azt jelzik, hogy Orbán Viktor a stabilitást jelenti. – Mindenki tudja, hogy a jelenlegi borzalmasan bonyolult világban a kiterjedt kapcsolatrendszer embere, az amerikai elnöktől kezdve, az orosz elnökön át, de egyszerre egyszerre tud jó kapcsolatot ápolni az izraeli és a török elnökkel – jelezte.
– Magyar Péter csak Brüsszelben feküdne jól, miután a Brüsszelnek fontos kérdésekben aláír, megfeledkezve a magyar érdekekről. Legyen szó a multiadóról, vagy a migrációs paktumról, de Ukrajna kapcsán is csak a katonák küldését kérdőjelezi meg, Ukrajna támogatását nem.
A Tisza Párt hétvégén bemutatott programjáról Mráz Ágoston szerint egy komoly stratégiai hibát követett el ezzel Magyar Péter.
– A Tisza egy protest párt, ami abból él, hogy minden rossz, ám azzal, hogy Magyar Péter a hiúsága miatt pozítív programot akart adni, arra már nem tudott választ adni, miből fogja finanszírozni. A valódi kérdés az euro bevezetése, ami azt jelenti, hogy Frankfurtban döntenek arról, hogy mi lesz az alapkamat, és ne Magyarországon. Vagyis, milyen megszorításokat tervez, mi lesz az ára az euró bevezetésének? – tette fel a kérdést, majd hozzátette, nem véletlen, hogy Dánia, Svédország, Csehország, de még Románia sem kér az euróból. – Magyarország a Németországtól való függőségét növelné az euró – fűzte hozzá.
A kihívó provokál és agresszív, a Fidesz kiszámítható, teszi a dolgát
A veszprémi ellenzéki vita kapcsán, melyről egyedül a tiszás jelölt hiányzott, Mráz Ágoston Sámuel azt mondta, ebből is látszik a „one man show”, a távolmaradás pedig ad értéket a pártnak. – Az egyéni választókerületekben fontos az ismertség, ennek egyik eszköze egy ilyen vita felvállalása, és a választók elvárják, hogy látható, ismerhető legyen a jelölt. Ha 2026-ban veszít a Tisza, rengeteg érvet tudok felsoroltatni, miért – mondta.
A műsorban kitértek a tiszás Alekosz hétvégi szereplése, aki szerint a legtöbb fideszes szavazó proli, az elemző tisztázta, nincs semmi bizonyíték arra, hogy a diploma teszi az embert. – A kihívó próbál erősebbeket mondani, provokál és agresszív, míg a Fidesz ismert, kiszámítható, és teszi a dolgát – jelezte.
Pont emiatt az agresszivitás miatt nem népszerű Magyar Péter”
– húzta alá.
Ukrajna hazánkkal szembeni fellépéséről az elemző kifejtette, az orosz gázról való leválás elvárása az ukrán fél részéről egy ellenséges ukrán kormányzatot mutat. – Zeneszkij és az ukrán kormány érdekeit képviseli a Tisza is, hiába próbálják ezt elhessegetni – mutatott rá. Szerinte fontos látni:
azzal, hogy Orbán Viktor küzd a béke elérése érdekében, az ukránok életéért is küzd a miniszterelnök, ennek ellenére ellenséges az ukrán vezetés velünk.
– Biztos vagyok abban, hogy az a 800 ezer ukrán katona, akik a fronton vannak, a békepárti politikusok oldalán vannak – mondta.
A francia és német nyilatkozatokról Mráz Ágoston Sámuel elmondta, Mandfred Webert soha semminek nem választották meg a németek, Brüsszelben pedig a bizottság elnöke nem lehetett, talán ezért szeretne most Európa vezetője lenni. – Egy elkeseredett, bosszút forraló, kudarcos személy, akinek komoly visszajelzés lenne, ha Orbán Viktor maradna Magyarország miniszterelnöke, és az ő embere, Magyar Péter pedig elbukna – foglalta össze a Nézőpont Intézet elemzője.