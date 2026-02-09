Mráz Ágoston Sámuel: a Tisza programja Magyar Péter hiúságát tükrözi + videó

Két év után egy irányítható várost kap Balmazújváros, ez többet jelent, mint egy egyéni választókerület eredménye, egyfajta hőmérőként jelzi, hogy itt a Tiszának nincs 16 százalékpontos előnye. Ez egy Tisza-Fidesz küzdelem volt, ami jól mutatja, hogy nem erősödött a Tisza 2025 nyara óta – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel az Igazság órájában, miután a Fidesz jelöltje győzött vasárnap Balmazújvárosban.

Mráz Ágoston Sámuel: Még a Tisza szavazók harmada sem szimpatizál Magyar Péter személyével (Forrás: Képernyőfotó/ YouTube)

– Nem változott meg az ország, Balmazújváros is inkább a jobboldal felé hajlik – mondta. Arról, hogy áprilisban hány párt méretteti meg magát a választásokon, az elemző szerint annyi bizonyos, nem két párt csap majd össze.

Még a tiszások is veszélyesnek tartják Magyar Pétert

Megjegyzi, egyértelmű, hogy a tiszásokat átverték. – Róna Dániellel nemrég vitáztam, és még ő is azt mondta, lehet, a Fidesz fog nyerni, azok a közvélemény-kutatások, amelyek szerint 16 százalékos előnye van Magyar Péter pártjának, enyhe túlzás, nem igaz – közölte.

Az Indexen megjelent amerikai kutatásról – mely szerint a magyarok többsége veszélyesnek tartja Magyar Pétert – Mráz úgy fogalmazott, nem akármilyen közvélemény-kutató cégről, Donald Trump közvélemény-kutatójáról van szó, ő volt az, aki egyértelműen megmondta, Donald Trump fog győzni.

– Bárhogy vizsgáljuk, még a Tisza szavazók harmada sem szimpatizál vagy ért egyet Magyar Péter személyével. Micsoda belső ellentmondás ez, milyen konfliktus van abban az emberben, aki ennek ellenére végül Magyar Péterre teszi a voksát. Kapitány Istvánt is azért hozták be, hogy kicsit feledtessék ezt a rossz szájízt a tiszásokban, de óriási baklövés volt ez is – vélekedett, hozzátéve, hogy Orbán Anita is jobban szereti Ukrájnát, mint maga Zelenszkij.

Elemzőként úgy látja, Magyar Péternek nem sikerült közösséget építenie, de vannak komoly támogatói: bár Brüsszelben pénzügyi körök és multinacionális cégek vannak a segítségére, mégis többet ártottak neki, mint segítettek.

A Medián kutatásról, amely szerint népszerűbb Magyar Péter és alkalmasabb miniszterelnöknek a válaszadók szerint, a Nézőpont Intézet vezetője tisztázta, ez egy kutató trükk eredménye csupán.