Megjöttek a számok, mutatjuk, hányan vették fel eddig a munkáshitelt

Mát több mint 40 ezren igényelték eddig a munkáshitelt – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Magyarország Kormánya. A konstrukció lehetőséget biztosít a fiatal munkavállalók számára, hogy akár 4 millió forint kamatmentes hitelt igényeljenek, amely szabadon felhasználható és 10 éves futamidő alatt törleszthető.
„A munkáshitelt ingatlanfedezet nélkül, rendszeres jövedelemmel lehet felvenni. Lakhatásra, eszközvásárlásra vagy vállalkozás indítására is lehet fordítani” – emlékeztetett közösségi oldalán Magyarország Kormánya. Bejegyzésükben felhívták a figyelmet arra, már több mint 40 ezren igényelték.

Mr több mint 40 ezren igényelték meg a munkáshitelt (Fotó: Pexels)

De miért is lehet ennyire népszerű? Ahogy arról az Origo is már beszámolt, a munkáshitel lehetőséget biztosít a fiatal munkavállalók számára, hogy akár 4 millió forint kamatmentes hitelt igényeljenek, amely szabadon felhasználható és 10 éves futamidő alatt törleszthető. 

A munkáshitel feltételei

A hitel feltételei között szerepel, hogy

  • kizárólag azok a fiatal munkavállalók jogosultak rá, akik heti legalább 20 órában alkalmazottként vagy vállalkozóként tevékenykednek;
  • az igénylő vállalja, hogy a hitel folyósításától számított legalább 5 évig bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkezik és dolgozik. 

Az intézkedés mintegy 300 ezer főt érinthet a következő két évben, akik számára számos lehetőséget biztosít a jövő évben induló munkáshitel.

 A diákhitelre jogosult fiatalok nem vehetik igénybe a munkáshitelt, számukra továbbra is a kedvezményes diákhitel által nyújt támogatást a kormány. A program a fiatalok pályakezdése mellett a családalapítást és a gyermekvállalást is nagymértékben segíti.  A hitelfelvevő nők esetében az első gyermek születése után a törlesztést két évre felfüggesztik, a második gyermek után újabb két évre szóló moratórium lép életbe, és a tartozás fele elengedésre kerül, míg a harmadik gyermek érkezése esetén a teljes fennálló tartozást elengedik.

 

 

