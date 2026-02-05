Nacsa Lőrinc: Elfogadhatatlan a DK határon túli magyarok elleni gyűlöletkeltése

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Facebookra feltöltött videónyilatkozatában elfogadhatatlannak nevezte azt, hogy minden eddiginél magasabb fokozatra kapcsolt a Demokratikus Koalíció (DK) a határon túli magyarok elleni gyűlöletkeltésben azzal, hogy vérlázító hazugsággal hergelnek a külhoniak ellen, és petícióban követelik a szavazati joguk elvételét.
Nacsa Lőrinc: Aki a külhoni magyarokat támadja, az a magyar nemzet egységét támadja
Innen is üzenjük, nincs A és B típusú magyar állampolgár. Csak egy magyar állampolgárság van, és aki magyar állampolgár, az beleszólhat a nemzet közös ügyeibe"
- mondta az államtitkár, majd rámutatott, hogy teljesen abszurd választási csalásnak nevezni egy olyan gyakorlatot, amely teljes összhangban van az európai jogrenddel.
Az a gyűlöletkeltés pedig, amit a hazugságokon és csúsztatásokon túl a külhoniak ellen szítanak Dobrev Kláráék, egyenesen gyomorforgató és elfogadhatatlan. Elég ebből. Aki a külhoni magyarokat támadja, az a magyar nemzet egységét támadja. Mi továbbra is minden magyar kormánya maradunk"
- fogalmazott Nacsa Lőrinc a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.