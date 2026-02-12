Sokkoló leleplezés: komoly hálózat rajzolódik ki Nagy Ervin mögött

Nagy Ervin nem csak a Tisza Párt elnökével van közeli viszonyban, hanem személyes jó barátja Kóka Jánosnak, Gyurcsány Ferenc egykori SZDSZ-es gazdasági miniszterének is – írja az Ellenpont.
A tényfeltáró blog emlékeztetett: a volt liberális minisztert, üzletembert azután kezdték összefüggésbe hozni a legújabb baloldali párttal, hogy látványosan elkezdte ismételgetni Magyar Péterék gazdasági elképzeléseit. Az elmúlt hónapokban tett sajtónyilatkozataiban többek között megszorításokat és a kórházbezárásokat követelt, összhangban a Tiszával.
Az Ellenpont ezúttal arra hívta fel a figyelmet írásában, hogy Kóka János a feleségével, Varga Edittel komoly szerepet játszott a Nagy Ervinről szóló portrékönyv kiadásában és reklámozásában.
A jelenleg Normafán székelő Felhő Café Könyvek Kft.-t 2022 januárjában alapította meg Kóka János felesége Péterfy Gergely íróval és feleségével, Péterfy-Novák Évával.
Péterfy Gergely, illetve a Kóka család összefonódásának azért van jelentősége, mert a Tisza egy belvárosi művésztársaságból nőtt ki. Ennek a kormányellenes társaságnak a középpontja és egyben mozgatója Nagy Ervin és Molnár Áron Noár mellett a Péterfy család volt.
Péterfy Gergelyék gyermekei elsőfokú unokatestvérei Tarr Zoltán feleségének, Jékely Bertának. A lap szerint ez komoly politikai kapcsolatot jelent, hiszen Tarr alelnökként az egyik legbefolyásosabb politikus a Tiszában, és sokáig Magyar Péter jobbkeze volt.
Péterfy Gergely egy rövid írásban külön kiemelte Kóka János szerepét a Felhő Café életében, és kiderült az is, hogy Varga Edit viszi a Felhő Café magyarországi ügyeit, „ő vezeti a könyvbemutatókat, ő a beszélgetőtárs az író-olvasó találkozókon”. Tehát Kóka János feleségének jelentős befolyása van arra nézve, hogy milyen kiadványokat jelentetnek meg, kit futtatnak éppen.
Kókáék Nagy Ervin mögött
Varga Edit és Péterfyék kiadója több olyan könyvet is kiadott, amely a Tisza holdudvarának tagjait népszerűsíti. Az egyik legismertebb ezek közül Nagy Ervin portréja, amelyet Péterfy Gergely írt. A kiadvány 2023 végén jelent meg, fél évvel azután, hogy a színész David Pressman meghívására részt vett az amerikai nagykövetség széderestjén.
Az Ellenpont szerint a Pressman-találkozó után világossá vált, hogy Nagy Ervint politikusnak képezik ki, és kulcsszerepet szánnak neki egy új politikai formációban. Erre maga a sorozatszínész is megpróbált ráerősíteni azzal, hogy egyik megszólalása során párhuzamot vont saját maga és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között.
Ezek után nem nehéz kitalálni, mi lehetett a célja Kóka Jánosnak és feleségének Nagy Ervin életrajzi könyvével, amit éppen a nagykövetségi látogatás után adtak ki, reklámozni akarták a politikusnak készülő sorozatszínészt
– mutattak rá.
Az Ellenpont szerint ezt jelzi, hogy a könyv megjelenése után Varga Edit országjárásra indult Nagy Ervinnel, hivatalosan a kiadvány népszerűsítése miatt. Több vidéki városban is együtt léptek fel 2024-ben. Ráadásul Nagy Ervin melletti kampányba Kóka János személyesen is beszállt. Gyurcsány Ferenc egykori minisztere több posztban is reklámozta „az államférfiúi ambícióval” rendelkező színészt.
Ilyen előzmények után Nagy Ervin – saját megfogalmazása szerint 16 – „első fecskeként” odaállt Magyar Péter mellé. Egy hónappal az akkor még csak önjelölt politikus felbukkanása után kijelentette, szerinte Magyar Péter tudja elhozni a változás szelét az országba. „Jól látszik, Kóka János személyesen is fontosnak tartotta, hogy Nagy Ervin mellé álljon” – mutatott rá az Ellenpont.