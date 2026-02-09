A kormány kiáll a magyar gazdák mellett, itthon és Brüsszelben is

Nagy István agrárminiszter Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány a nehézségek idején is a magyar gazdák mellett áll, és a jövőben is mindent megtesz a hazai mezőgazdaság védelméért. A miniszter szerint a brüsszeli döntések komoly kihívásokat jelenthetnek az európai gazdáknak, különösen a Közös Agrárpolitika forrásainak csökkentése, valamint az Ukrajnával és a Mercosur-országokkal tervezett szabadkereskedelmi megállapodások.

Nagy István (Fotó: Agrárminisztérium/Pelsőczy Csaba)

Nagy István: Megvédjük a magyar földeket és gazdákat!

A miniszter azt is hozzátette, hogy

amíg nemzeti kormány van, addig a magyar gazdák számíthatnak a támogatásra itthon és az uniós döntéshozatalban is.

Arról is beszámolt, hogy

Jakab Istvánnal, a Magosz elnökével, Pap Zsolttal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével és Nyitrai Zsolttal közösen országjárásra indulnak.

A kezdeményezés célja, hogy a gazdákkal közvetlenül egyeztessenek a mezőgazdaság jövőjéről, mivel az áprilisi választások őket is nagymértékben érintik.

A miniszter kiemelte, hogy a cél változatlan: erős vidékre építve