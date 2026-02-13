Államtitkár: Nem a kísérletezés ideje van, a biztonság sokkal fontosabb

A veszélyek korában élünk, amikor a szomszédunkban van egy háború, amikor a nyugati téves stratégiából levezetve migránsokat akarnak ide küldeni, és genderpropagandistákkal akarják elárasztani a magyar közéletet – erről beszélt az államtitkár. Kifejtette: ki kell állnunk a magyar érdekek mellett, és nem engedhetjük meg azt, hogy egy külső helyre kerüljön az irányítás joga. Nagy János hozzátette: nem a kísérletezés ideje van, a biztonság sokkal fontosabb, mint hogy „valaki új, szép, fiatalabb, szőkébb legyen”.

Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban (Fotó: Gerencsér Tamás)

Nagy János: Az újból nem következik, hogy az jó is lesz

A magyar emberek a biztonságot fogják díjazni, hiszen az mindig fontosabb, mint az, hogy valami újat kapjunk”

– hangsúlyozta.

Nagy János arról is beszélt, hogy Brüsszel téves stratégiát követ a háború ügyében. Kiemelte: kérdéses, hogy legyőzhető-e egy atomhatalom, illetve kötelezhető-e valaha Oroszország jóvátételre. Úgy fogalmazott, Európában ma nagy bátorság kell a háború elutasításához; szerinte Magyar Péter mögött ez nem látszik, míg a Digitális Polgári Körök rendezvényein inkább megjelenik a háborúellenes támogatás. A Fidesz kampányáról azt mondta, impulzuskampány zajlik, naponta új témákkal, és folyamatos munkára van szükség. Az esélyeket szorosnak nevezte, de úgy véli, hogy a támogatókat mozgósítva győzelem érhető el.