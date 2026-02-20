Felszállópályán a jövő: letették a harmadik terminál alapkövét

Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója és a VINCI Airports elnöke. A kormányfő szerint az 1 milliárd euró értékű beruházás „egyértelműen visszaigazolja, hogy a repülőtér állami tulajdonba történő visszavásárlása helyes és előrelátó döntés volt”. A beruházás részleteiről Nagy Márton számolt be a közösségi oldalán.
1 milliárd eurós fejlesztés, 10 millió új utas
A projekt keretében 35 ezer négyzetméternyi új terminálépület valósul meg, amely évente további 10 millió utas kiszolgálását teszi lehetővé. Több mint 90 check-in pult, korszerű utasbiztonsági ellenőrzőpont, modern poggyászkezelő rendszer, valamint új közlekedési csomópont és parkolók épülnek ki.
A beruházás része egy 7,2 megawatt teljesítményű napelempark is, amely a fenntartható működést erősíti. A cél világos: az évtized végére évi 25 millió utas magas színvonalú kiszolgálása, valamint Budapest és Magyarország nemzetközi elérhetőségének további növelése.
Nem teher, hanem nemzeti vagyon
A repülőtér tavaly közel 20 millió utast fogadott, ami mintegy 25 százalékkal haladta meg a várakozásokat.
Ennek köszönhetően a beruházás akár két évvel korábban is megtérülhet a tervezettnél. A mostani alapkőletétel egyszerre szimbolikus és gyakorlati jelentőségű: azt üzeni, hogy a stratégiai nemzeti infrastruktúrák visszavétele nem ideológiai kérdés, hanem gazdasági racionalitás. A reptér a visszavásárlás óta nem teher, hanem értékteremtő nemzeti vagyon – és most új szintre lép.