Felszállópályán a jövő: letették a harmadik terminál alapkövét

Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója és a VINCI Airports elnöke. A kormányfő szerint az 1 milliárd euró értékű beruházás „egyértelműen visszaigazolja, hogy a repülőtér állami tulajdonba történő visszavásárlása helyes és előrelátó döntés volt”. A beruházás részleteiről Nagy Márton számolt be a közösségi oldalán.

Nagy Márton Orbán Viktorral együtt tette le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik termináljának alapkövét. (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

1 milliárd eurós fejlesztés, 10 millió új utas

A projekt keretében 35 ezer négyzetméternyi új terminálépület valósul meg, amely évente további 10 millió utas kiszolgálását teszi lehetővé. Több mint 90 check-in pult, korszerű utasbiztonsági ellenőrzőpont, modern poggyászkezelő rendszer, valamint új közlekedési csomópont és parkolók épülnek ki.

A beruházás része egy 7,2 megawatt teljesítményű napelempark is, amely a fenntartható működést erősíti. A cél világos: az évtized végére évi 25 millió utas magas színvonalú kiszolgálása, valamint Budapest és Magyarország nemzetközi elérhetőségének további növelése.