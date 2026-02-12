Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A NATO maradjon védelmi szövetség!

Hírlevél
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a NATO brüsszeli miniszteri értekezlete után hangsúlyozta, hogy a szövetségnek az eredeti céljaihoz hűen védelmi szövetségként kell működnie a megváltozott biztonsági környezetben is. A honvédelmi miniszter szerint nem több fegyverre, hanem józanságra és párbeszédre van szüksége a szövetségnek.
NATOvédelmi szövetségSzalay-Bobrovniczky Kristóf

A NATO maradjon az eredeti szándékok szerint védelmi szövetség! Ezt hangsúlyozta a közösségi oldalára feltöltött videós üzenetében a honvédelmi miniszter azt követően, hogy csütörtökön Brüsszelben részt vett az Észak-atlanti Szerződés Szervezete miniszteri értekezletén.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A NATO ne sodródjon háborús irányba
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a NATO brüsszeli miniszteri értekezlete után hangsúlyozta: a szövetségnek az eredeti céljaihoz hűen védelmi szövetségként kell működnie a megváltozott biztonsági környezetben is.  Fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A NATO ne sodródjon háborús irányba

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, hogy a NATO védelmi minisztereinek tanácskozásán az amerikai képviselő azzal a kifejezéssel mutatta be azt, "ami előttünk áll", hogy "NATO 3.0" következik.

Megváltozott a világ biztonsági helyzete, és Amerika más prioritásokra fókuszál”

- fűzte hozzá, majd azzal folytatta, hogy:

Sajnos halljuk otthonról is a híreket arról, hogy a háború folytatódik, újabb áldozatokat szed, és újabb magyar áldozat is van. Ennek fényében kiemeltem azt az értekezleten, hogy mennyire fontos, hogy a NATO megmaradjon az eredeti szándékok szerint egy védelmi szövetség.”

A bejegyzés végéhez csatolva pedig azt írta a miniszter:

Nem több fegyver kell Ukrajnába, hanem józanság és őszinte párbeszéd!"

 

