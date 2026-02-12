„A NATO 3.0 következik” – ezzel a kifejezéssel írta le az előttünk álló időszakot az amerikai képviselő a brüsszeli védelmi miniszteri értekezleten Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A tárcavezető kifejtette, NATO új korszak küszöbén áll. A „NATO 3.0” megfogalmazás arra utal, hogy a világ biztonsági környezete alapvetően megváltozott, és ehhez a szövetségnek is alkalmazkodnia kell. A miniszter kiemelte:

az Egyesült Államok más prioritásokra helyezi a hangsúlyt, ami a transzatlanti együttműködés jövőjére is hatással van.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra is emlékeztetett, hogy a háború továbbra is zajlik, és ennek tragikus következményei nap mint nap érezhetők. Mint fogalmazott, újabb áldozatok vannak, és egy újabb magyar áldozatról is érkezett hír.

A miniszter szerint mindez még sürgetőbbé teszi a felelős és higgadt biztonságpolitikai gondolkodást.

A brüsszeli értekezleten a honvédelmi miniszter hangsúlyozta: kulcsfontosságú, hogy a NATO az eredeti szándékainak megfelelően védelmi szövetség maradjon. Álláspontja szerint a szövetség alapfeladata a tagállamok biztonságának garantálása, nem pedig más típusú politikai vagy katonai célok követése.

„A békéhez erő kell” – emelte ki, hozzátéve, hogy Magyarország a jövőben is aktívan részt vesz a NATO munkájában.