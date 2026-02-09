Íme egy példa, ekkora összegbe kerülne egy választókerületnek Brüsszel háborús terve

Hírlevél
36 perce
– Semmiképpen nem tudom támogatni, és nagyon fontos kiállni az mellett, hogy nem támogatjuk sem Ukrajna rezsiköltségét, sem a háború folytatását, sem pedig a rezsicsökkentés eltörlését – jelentette ki Brüsszel háborús terveiről Vitályos Eszter. A kormányszóvivő közösségi oldalán a nemzeti petíció aláírására buzdít, amely arra ad lehetőséget, hogy a magyarok kifejezzék: nem kívánják megfizetni a háború árát.
nemzeti petícióBrüsszelUkrajna

„Ki kell maradnunk a háborúból, ehhez pedig nemeket kell mondani, és konfliktust kell vállalni Brüsszellel” – jelentette ki közösségi oldalán Vitályos Eszter. A kormányszóvivő videójában kifejtette: érdemes kiszámolni, mekkora összeget jelentene Ukrajna finanszírozása, amelyet a saját választókerületével szemléltetett. 

Nemzeti petíció indított a kormány a háborús tervek ellen (Forrás: Facebook)
Nemzeti petíció indított a kormány a háborús tervek ellen (Forrás: Facebook)

Mint mondta, a Ukrajnának szánt 800 milliárd forint olyan következménnyel járna, hogy a következő években semmilyen fejlesztés nem valósulna meg, merthogy 100 milliárd forintnyi elvonást tartalmaz  az összeg. – Semmiképpen nem tudom támogatni, és nagyon fontosnak gondolom, hogy álljunk ki amellett, hogy nem támogatjuk sem Ukrajna rezsiköltségét, sem a háború folytatását, sem pedig a rezsicsökkentés eltörlését – hangsúlyozta Vitályos Eszter.

Nemzeti petíció a háborús tervek ellen

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az aláírásgyűjtés arra ad lehetőséget, hogy a magyarok kifejezzék: nem kívánják megfizetni a háború árát. A kezdeményezés szerint Brüsszel háborús tervei súlyos gazdasági következményekkel járnának, különösen az energiaárak és a rezsiköltségek területén.

A petíció üzenete, hogy Magyarország nem vállal szerepet Ukrajna finanszírozásában, és elutasítja azokat az uniós döntéseket, amelyek a magyar családokra hárítanák a háború költségeit. A brüsszeli tervek veszélyeztetnék az ország energiabiztonságát, és jelentős rezsiemelést eredményeznének.

A kezdeményezés hangsúlyozza: a magyar családok pénzét nem lehet háborús célokra fordítani, és nem elfogadható, hogy a konfliktus árát a mindennapi megélhetésen keresztül fizessék meg. 

