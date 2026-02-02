A nemzeti petíció az eszköz, hogy ne lehessen lesöpörni a magyar álláspontot

Hírlevél
A honvédelmi miniszter kifejtette, miben véd meg bennünket a nemzeti petíció.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a nemzeti petíció nem politikai gesztus, hanem politikai fedezet: eszköz arra, hogy a magyar álláspont mögött kimutatható társadalmi támogatás álljon. Ennek hiányában Brüsszelben könnyű félresöpörni egy tagállamot – különösen akkor, ha az nemet mond a közös hitelfelvételre és a háború további finanszírozására.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta a nemzeti petíció fontosságát (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta a nemzeti petíció fontosságát (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség)

A nemzeti petíció kulcskérdés

A honvédelmi miniszter arról írt, hogy Brüsszel Magyarországra való nyomásgyakorlásának oka az, hogy a magyar kormány nem hajlandó vakon engedelmeskedni. 

Meg kell őriznünk a döntési szabadságunkat, nemet kell mondanunk a külső pénzügyi kényszerekre, és meg kell akadályoznunk, hogy a magyar gazdaság és a magyar családok váljanak egy európai háborús projekt finanszírozóivá. Most rajtunk a sor! Aki békét akar, velünk tart!”

– jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

 

