Hatalmas az érdeklődés a nemzeti petíció iránt

A csütörtöki kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő közölte, már most 270 ezernél is többen küldték vissza a nemzeti petíciót.

A magyarok a nemzeti petícióval tudják megüzenni: nem fizetjük Ukrajnát

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Gulyás Gergely korábban arra emlékeztett, hogy mostanra a Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek, immár katonai és fegyveres fenyegetések hangzanak el, de a nemzeti petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre. A miniszterelnökséget vezető miniszter akkor arra is kitért, a Politico című lap nyilvánosságra hozta Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság közös tervét, amely két szempontból is sérti Magyarország érdekét: a magyar baloldali ellenzéket, a Tisza Pártot kívánja hatalomra juttatni, és megszüntetné az egyhangúság intézményét az uniós döntéshozatalban.