Üzenjük meg, a magyarok nem fizetnek azért, hogy Ukrajna tovább háborúzzon!

Videó formájában szögezte le Orbán Balázs, hogy az ukrán háborúban az országunk nem kíván sem részt venni, sem az emberei pénzét elégetni. A nemzeti petíció Magyarország egyértelmű, kollektív eszköze annak, hogy ezt Brüsszel is megértse.

A nemzeti petíció egyértelmű üzenetet küld Brüsszelnek (Forrás: kormany.hu)

Orbán Balázs: A nemzeti petícióval üzenjük meg Brüsszelnek, hogy mi nem fizetünk!

A petíciós ívek postázása továbbra is országszerte zajlik. Kitöltésével és visszaküldésével Magyarország egy emberként mondhat nemet az

az orosz-ukrán háború további finanszírozására,

a háború miatt megemelt rezsiárakra valamint arra, hogy

Ukrajna államának működését a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg.

A videóban Orbán Balázs végigvezeti a nézőt a petíció kitöltésének lépésein, magyarázva az egyes pontokat.

Azt követeljük Ukrajnától, hogy álljon le a Magyarországra irányuló nyomásgyakorlással és ne követeljen Magyarországtól olyat, ami nem jó nekünk. Ezt is ki tudjuk fejezni a nemzeti petícióval”

– fogalmazott.