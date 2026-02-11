Üzenjük meg, a magyarok nem fizetnek azért, hogy Ukrajna tovább háborúzzon!

Fontos üzenet érkezett a miniszterelnök politikai igazgatójától. Orbán Balázs újra megerősítette a nemzeti petíció lényegét.
Videó formájában szögezte le Orbán Balázs, hogy az ukrán háborúban az országunk nem kíván sem részt venni, sem az emberei pénzét elégetni. A nemzeti petíció Magyarország egyértelmű, kollektív eszköze annak, hogy ezt Brüsszel is megértse.
Orbán Balázs: A nemzeti petícióval üzenjük meg Brüsszelnek, hogy mi nem fizetünk!
A petíciós ívek postázása továbbra is országszerte zajlik. Kitöltésével és visszaküldésével Magyarország egy emberként mondhat nemet az
- az orosz-ukrán háború további finanszírozására,
- a háború miatt megemelt rezsiárakra valamint arra, hogy
- Ukrajna államának működését a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg.
A videóban Orbán Balázs végigvezeti a nézőt a petíció kitöltésének lépésein, magyarázva az egyes pontokat.
Azt követeljük Ukrajnától, hogy álljon le a Magyarországra irányuló nyomásgyakorlással és ne követeljen Magyarországtól olyat, ami nem jó nekünk. Ezt is ki tudjuk fejezni a nemzeti petícióval”
– fogalmazott.
