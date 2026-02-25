Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durvul a kampány: megvertek egy fideszes aktivistát, aki számonkérte a plakátrongálót – videó

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

nemzeti petíció

„Fizesse meg Magyar Péter és Brüsszel!” – elszabadult indulatok az utcán a nemzeti petícióról

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Origo riportere az utca emberét kérdezte arról, mit gondolnak a nemzeti petícióról és a háború áráról. A válaszokból kiderült: sokaknál betelt a pohár, és nem akarnak fizetni egy szerintük idegen konfliktus következményeiért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nemzeti petícióVálasztás 2026orosz-ukrán háborúriportutca embere

Az Origo stábja az utcán kérdezte meg a járókelőket a nemzeti petícióról. Különösen azt a kérdést helyezte fókuszba, miként vélekednek arról az állításról, hogy az orosz-ukrán háború költségeit részben a magyarokkal fizettetnék meg. A megszólalók eltérő hangsúllyal, de határozottan reagáltak.

nemzeti petíció
Az utca emberének markáns véleménye volt a nemzeti petícióról (Forrás: képernyőkép)

„A háború mindennél rosszabb”

Az egyik idősebb férfi visszafogottabban fogalmazott. Szerinte az átlagember számára nehéz eligazodni az egymásnak ellentmondó információk között, és nem egyszerű eldönteni, mi igaz és mi nem. Azt is elmondta, hogy kitöltötte a nemzeti petíciót.

Emellett hangsúlyozta, hogy a háború mindennél rosszabb, és ha ennek pénzügyi következményei is vannak, az különösen aggasztó. 

„Bennünket ne fenyegessenek!”

Egy másik interjúalany már jóval élesebben fogalmazott. Úgy vélte, ha a háború árát valakinek viselnie kell, akkor azt azok fizessék meg, akik szerinte a döntések mögött állnak. Kifogásolta, hogy Magyarországnak nincs közvetlen köze a konfliktushoz, mégis rajta csattanhat az ostor. Attól is tart, hogy külső szereplők befolyásolnák a magyar politikát:

Ki kell állnia a magyaroknak a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen! 

Most arra megy ki az egész, hogy Magyarországon az a kormány legyen, ami nekik jó.” 

Más megszólalók Orbán Viktor korábbi döntéseit emelték ki, mondván, több ügyben is ellenállt a külső nyomásnak, és jól tette. A riport alapján a nemzeti petíció kérdése erős érzelmeket vált ki az emberekből. Az Origo által megkérdezettek közül többen világossá tették: nem szeretnék, ha a háború árát a magyar családok fizetnék meg.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!