„Fizesse meg Magyar Péter és Brüsszel!” – elszabadult indulatok az utcán a nemzeti petícióról

Az Origo stábja az utcán kérdezte meg a járókelőket a nemzeti petícióról. Különösen azt a kérdést helyezte fókuszba, miként vélekednek arról az állításról, hogy az orosz-ukrán háború költségeit részben a magyarokkal fizettetnék meg. A megszólalók eltérő hangsúllyal, de határozottan reagáltak.

Az utca emberének markáns véleménye volt a nemzeti petícióról (Forrás: képernyőkép)

„A háború mindennél rosszabb”

Az egyik idősebb férfi visszafogottabban fogalmazott. Szerinte az átlagember számára nehéz eligazodni az egymásnak ellentmondó információk között, és nem egyszerű eldönteni, mi igaz és mi nem. Azt is elmondta, hogy kitöltötte a nemzeti petíciót.

Emellett hangsúlyozta, hogy a háború mindennél rosszabb, és ha ennek pénzügyi következményei is vannak, az különösen aggasztó.

„Bennünket ne fenyegessenek!”

Egy másik interjúalany már jóval élesebben fogalmazott. Úgy vélte, ha a háború árát valakinek viselnie kell, akkor azt azok fizessék meg, akik szerinte a döntések mögött állnak. Kifogásolta, hogy Magyarországnak nincs közvetlen köze a konfliktushoz, mégis rajta csattanhat az ostor. Attól is tart, hogy külső szereplők befolyásolnák a magyar politikát: