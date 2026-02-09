Nem fizetünk Ukrajnának! Kitöltve, aláírva

Egyértelmű üzenet Brüsszelnek

A petíció szerint elfogadhatatlan, hogy a következő években – akár egy évtizeden át – a magyar emberek pénzéből tartsák fenn az ukrán államot, miközben a háború miatt a rezsiárak is emelkednének. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta:

Nem fizetünk, nem adjuk a magyarok pénzét Brüsszelen keresztül Ukrajnába.”

A kormány megvédi a magyar családokat az ilyen terhektől. A miniszter ezért arra kér mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza a petíciót, megerősítve a közös nemet.