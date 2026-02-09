Nem fizetünk Ukrajnának! Kitöltve, aláírva

Hírlevél
A nemzeti petícióval a kormány egyértelmű üzenetet küld Brüsszelnek: Magyarország nem vállalja az orosz-ukrán háború további finanszírozását. A cél világos: ne a magyar emberekkel fizettessék meg a konfliktus árát.
Aláírva – ezzel a felütéssel jelentette be a nemzeti petíció elindítását Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hangsúlyozva, hogy a magyar kormány nemet mond minden olyan brüsszeli tervre, amely Ukrajna működésének és a háború költségeinek finanszírozását a magyar családokra hárítaná.

nemzeti petíció
A honvédelmi miniszter is a nemzeti petíció kitöltésére buzdít (Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya)
Súlyos veszély a láthatáron – Brüsszel így játszaná ki a pénzünket Ukrajnának

Egyértelmű üzenet Brüsszelnek

A petíció szerint elfogadhatatlan, hogy a következő években – akár egy évtizeden át – a magyar emberek pénzéből tartsák fenn az ukrán államot, miközben a háború miatt a rezsiárak is emelkednének. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: 

Nem fizetünk, nem adjuk a magyarok pénzét Brüsszelen keresztül Ukrajnába.”

 A kormány megvédi a magyar családokat az ilyen terhektől. A miniszter ezért arra kér mindenkit, hogy töltse ki és küldje vissza a petíciót, megerősítve a közös nemet.

