A Tisza és a DK brüsszeli parancsra támadja a nemzeti petíciót!

A Fidesz frakciószóvivője videón mutatta meg, ahogy a DK-s Barkóczi Balázs látványosan a kukába dobta a nemzeti petíciót. Németh Balázs szerint ez világos politikai üzenet: a Tisza Párt és a DK nem akarnak nemet mondani Brüsszelnek, és támogatják az európai háborús terveket.
„Mi viszont nemet akarunk”
Mennének Weber után, meg Ursula után a háborúba, elküldenék a magyarok pénzét Ukrajnába, és az se zavarja őket, hogyha 1000 forint fölött lesz a benzin, mert elvágja Brüsszel az orosz energiaforrásokat”
– mutatott rá a politikus. Hozzátette, a nemzeti petíció célja, hogy Magyarország nemet mondjon a háborús politikára és az Ukrajnába irányuló további pénzügyi támogatásokra. A bejegyzés zárásában hangsúlyozta:
Mi viszont nemet akarunk, és Orbán Viktor nemet is tud nekik mondani.”