A Tisza és a DK brüsszeli parancsra támadja a nemzeti petíciót!

A Tisza és a DK a brüsszeli érdekeket szolgálja, miközben támadja a nemzeti petíciót – erről írt közösségi oldalán Németh Balázs. Szerinte a tét nem kisebb, mint hogy Ukrajnába küldenék-e a magyarok pénzét, illetve megmarad-e a rezsicsökkentés.
A Fidesz frakciószóvivője videón mutatta meg, ahogy a DK-s Barkóczi Balázs látványosan a kukába dobta a nemzeti petíciót. Németh Balázs szerint ez világos politikai üzenet: a Tisza Párt és a DK nem akarnak nemet mondani Brüsszelnek, és támogatják az európai háborús terveket.

A hazai aknamunka ellenére a Fidesz kitart a nemzeti petíció mellett (Forrás: Facebook/Németh Balázs vagyok)

„Mi viszont nemet akarunk”

Mennének Weber után, meg Ursula után a háborúba, elküldenék a magyarok pénzét Ukrajnába, és az se zavarja őket, hogyha 1000 forint fölött lesz a benzin, mert elvágja Brüsszel az orosz energiaforrásokat”

Az ukrán fenyegetések új szakaszba léptek, a nemzeti petíció egy lehetőség a válaszra

– mutatott rá a politikus. Hozzátette, a nemzeti petíció célja, hogy Magyarország nemet mondjon a háborús politikára és az Ukrajnába irányuló további pénzügyi támogatásokra. A bejegyzés zárásában hangsúlyozta

Mi viszont nemet akarunk, és Orbán Viktor nemet is tud nekik mondani.”

