Zelenszkij nyíltan fenyegeti a magyarokat, ezért sorskérdés a nemzeti petíció – részletek

A kormány szerint a petíció lehetőséget ad arra, hogy a magyar választók közvetlenül fejezzék ki álláspontjukat a háború finanszírozásáról és Ukrajna uniós csatlakozásáról.

Habár Orbán Viktor igyekszik racionális és kulturált mederben tartania konfliktust, Zelenszkij elnök az utóbbi időben személyeskedő sértésekkel illette a miniszterelnököt. Orbán így reagált:

Amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe. Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének.”

Nyomásgyakorlás a „brüsszeli bábkormány” érdekében

Hidvéghi Balázs arról beszélt, hogy a petíció „alaposan felkavarta a dolgokat”, és Brüsszel, valamint Kijev nyílt fenyegetéseket fogalmaz meg amiatt, hogy Magyarország nem hajlandó tovább finanszírozni a háborút. Állítása szerint az Európai Unió vezetésének prioritása Ukrajna, „minden más szempont elé helyezve”. Ezt bizonyítja, hogy az Európai Parlament újabb, 90 milliárd eurós hitelt hagyott jóvá Ukrajna számára, és a finanszírozás „bármibe kerül” alapon folytatódik.

A kormány szerint Magyarország azért került célkeresztbe, mert akadályozza ezt a folyamatot, és a helyére egy „könnyen rángatható bábkormányt” szeretnének.

Ezzel összefüggésben a Tisza Párt brüsszeli kapcsolataira utalnak, azt állítva, hogy egy esetleges kormányváltás megnyitná az utat az ukrán csatlakozás előtt.

Miről szól a petíció konkrétan?

A nemzeti petíció kitöltésével és visszaküldésével a magyarok nemet mondhatnak: az orosz–ukrán háború további finanszírozására,

a háború miatt megemelt rezsiárak fenntartására,

valamint arra, hogy Ukrajna államának működését a következő években magyar forrásokból finanszírozzák.

A kampányvideóban Orbán Balázs részletesen bemutatja a kitöltés lépéseit és az egyes pontok jelentését. A kormány azt hangsúlyozza:

A petíció visszaküldése ingyenes, a határidő március 23.

A kezdeményezés tehát nem pusztán politikai akció, hanem szuverenitási állásfoglalás. A kormány arra buzdít, vegyen mindenki részt rajta, mert Orbán Viktor csak így tud ellenállni az egyre fokozódó, nyílt nyomásgyakorlásnak.