nemzeti petíció

Zelenszkij nyíltan fenyegeti a magyarokat, ezért sorskérdés a nemzeti petíció – részletek

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Jóval a határidő lejárta előtt csaknem háromszázezren küldték vissza a nemzeti petíciót, tiltakozva a Magyarországot érő – a kormány szerint egyre nyíltabb – fenyegetések ellen. Orbán Viktor szerint a kezdeményezés sorskérdés, mert Brüsszel és Kijev új szintre emelte a politikai és katonai nyomásgyakorlást. Nézzük, mi mindent kell tudni a nemzeti petícióról!
Az elmúlt napokban az ukrán-brüsszeli-magyar vita új szakaszba lépett: már nem csupán politikai vitáról, hanem a Barátság kőolajvezeték elzárásával energiaellátási fenyegetésekről is szó esik. Ukrajna az uniós csatlakozása érdekében nyíltan akar beavatkozni a magyar választásokba, a helyzetet pedig súlyosbítja az, hogy Horvátország visszautasította az orosz kőolaj szállítását Magyarországra. 

nemzeti petíció
Már közel 300 ezren töltötték ki a nemzeti petíciót (Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya)
Felháborító! Ukrajna már nem is titkolja, hogy beavatkozik a magyar választásokba

 

A kormány szerint a petíció lehetőséget ad arra, hogy a magyar választók közvetlenül fejezzék ki álláspontjukat a háború finanszírozásáról és Ukrajna uniós csatlakozásáról.

Habár Orbán Viktor igyekszik racionális és kulturált mederben tartania konfliktust, Zelenszkij elnök az utóbbi időben személyeskedő sértésekkel illette a miniszterelnököt. Orbán így reagált

Amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe. Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének.”

Nyomásgyakorlás a „brüsszeli bábkormány” érdekében

Hidvéghi Balázs arról beszélt, hogy a petíció „alaposan felkavarta a dolgokat”, és Brüsszel, valamint Kijev nyílt fenyegetéseket fogalmaz meg amiatt, hogy Magyarország nem hajlandó tovább finanszírozni a háborút. Állítása szerint az Európai Unió vezetésének prioritása Ukrajna, „minden más szempont elé helyezve”. Ezt bizonyítja, hogy az Európai Parlament újabb, 90 milliárd eurós hitelt hagyott jóvá Ukrajna számára, és a finanszírozás „bármibe kerül” alapon folytatódik.

A kormány szerint Magyarország azért került célkeresztbe, mert akadályozza ezt a folyamatot, és a helyére egy „könnyen rángatható bábkormányt” szeretnének. 

Ezzel összefüggésben a Tisza Párt brüsszeli kapcsolataira utalnak, azt állítva, hogy egy esetleges kormányváltás megnyitná az utat az ukrán csatlakozás előtt.

Miről szól a petíció konkrétan?

A nemzeti petíció kitöltésével és visszaküldésével a magyarok nemet mondhatnak:

  • az orosz–ukrán háború további finanszírozására,
  • a háború miatt megemelt rezsiárak fenntartására,
  • valamint arra, hogy Ukrajna államának működését a következő években magyar forrásokból finanszírozzák.

A kampányvideóban Orbán Balázs részletesen bemutatja a kitöltés lépéseit és az egyes pontok jelentését. A kormány azt hangsúlyozza: 

A petíció visszaküldése ingyenes, a határidő március 23.

A kezdeményezés tehát nem pusztán politikai akció, hanem szuverenitási állásfoglalás. A kormány arra buzdít, vegyen mindenki részt rajta, mert Orbán Viktor csak így tud ellenállni az egyre fokozódó, nyílt nyomásgyakorlásnak

