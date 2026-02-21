Zelenszkij nyíltan fenyegeti a magyarokat, ezért sorskérdés a nemzeti petíció – részletek

Az elmúlt napokban az ukrán-brüsszeli-magyar vita új szakaszba lépett: már nem csupán politikai vitáról, hanem a Barátság kőolajvezeték elzárásával energiaellátási fenyegetésekről is szó esik. Ukrajna az uniós csatlakozása érdekében nyíltan akar beavatkozni a magyar választásokba, a helyzetet pedig súlyosbítja az, hogy Horvátország visszautasította az orosz kőolaj szállítását Magyarországra.
A kormány szerint a petíció lehetőséget ad arra, hogy a magyar választók közvetlenül fejezzék ki álláspontjukat a háború finanszírozásáról és Ukrajna uniós csatlakozásáról.
Habár Orbán Viktor igyekszik racionális és kulturált mederben tartania konfliktust, Zelenszkij elnök az utóbbi időben személyeskedő sértésekkel illette a miniszterelnököt. Orbán így reagált:
Amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe. Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének.”
Nyomásgyakorlás a „brüsszeli bábkormány” érdekében
Hidvéghi Balázs arról beszélt, hogy a petíció „alaposan felkavarta a dolgokat”, és Brüsszel, valamint Kijev nyílt fenyegetéseket fogalmaz meg amiatt, hogy Magyarország nem hajlandó tovább finanszírozni a háborút. Állítása szerint az Európai Unió vezetésének prioritása Ukrajna, „minden más szempont elé helyezve”. Ezt bizonyítja, hogy az Európai Parlament újabb, 90 milliárd eurós hitelt hagyott jóvá Ukrajna számára, és a finanszírozás „bármibe kerül” alapon folytatódik.
A kormány szerint Magyarország azért került célkeresztbe, mert akadályozza ezt a folyamatot, és a helyére egy „könnyen rángatható bábkormányt” szeretnének.
Ezzel összefüggésben a Tisza Párt brüsszeli kapcsolataira utalnak, azt állítva, hogy egy esetleges kormányváltás megnyitná az utat az ukrán csatlakozás előtt.
Miről szól a petíció konkrétan?
A nemzeti petíció kitöltésével és visszaküldésével a magyarok nemet mondhatnak:
- az orosz–ukrán háború további finanszírozására,
- a háború miatt megemelt rezsiárak fenntartására,
- valamint arra, hogy Ukrajna államának működését a következő években magyar forrásokból finanszírozzák.
A kampányvideóban Orbán Balázs részletesen bemutatja a kitöltés lépéseit és az egyes pontok jelentését. A kormány azt hangsúlyozza:
A petíció visszaküldése ingyenes, a határidő március 23.
A kezdeményezés tehát nem pusztán politikai akció, hanem szuverenitási állásfoglalás. A kormány arra buzdít, vegyen mindenki részt rajta, mert Orbán Viktor csak így tud ellenállni az egyre fokozódó, nyílt nyomásgyakorlásnak.