Nemzeti petíció indul az ukrán zsarolás ellen

Nemzeti petíciót hirdetett a kormány az ukrán zsarolással szemben – jelentette be közösségi oldalán Magyarország Kormánya. A felhívás szerint Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar emberek dönthetnek.
nemzeti petícióukrajnazelenszkijBarátság kőolajvezetékzsarolás

A nemzeti petíció célja, hogy közösen álljanak ki a háborúba sodródás, Ukrajna finanszírozása és a magasabb energiaárak ellen. A kormány álláspontja alapján ezek a kérdések közvetlenül érintik az ország szuverenitását és gazdasági stabilitását, az ukrán zsarolás pedig tűrhetetlen.

nemzeti petíció
A nemzeti petícióval megüzenjük, hogy a leghatározottabban visszautasítjuk az ukrán beavatkozást (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)

A Barátság leállítása politikai beavatkozás?

A közlemény élesen bírálja az ukrán lépést, amely a Barátság kőolajvezeték leállításához vezetett.

Orbán Balázs: Visszautasítjuk a nyílt ukrán beavatkozást a magyar választásokba!

 A Barátság kőolajvezeték leállításával Zelenszkij nyíltan, durván beavatkozik a magyar választás folyamatában. Ezt a lehető leghatározottabban visszautasítjuk”

 – fogalmazott a kormány, hangsúlyozva: Magyarország jövőjét nem külső nyomás, hanem a magyar emberek szuverén döntése határozza meg. A nemzeti petíció ennek az álláspontnak kíván társadalmi támogatást biztosítani.

