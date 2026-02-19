Nemzeti petíció indul az ukrán zsarolás ellen

A nemzeti petíció célja, hogy közösen álljanak ki a háborúba sodródás, Ukrajna finanszírozása és a magasabb energiaárak ellen. A kormány álláspontja alapján ezek a kérdések közvetlenül érintik az ország szuverenitását és gazdasági stabilitását, az ukrán zsarolás pedig tűrhetetlen.

A nemzeti petícióval megüzenjük, hogy a leghatározottabban visszautasítjuk az ukrán beavatkozást (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)

A Barátság leállítása politikai beavatkozás?

A közlemény élesen bírálja az ukrán lépést, amely a Barátság kőolajvezeték leállításához vezetett.