Nemzeti petíció indul az ukrán zsarolás ellen

A nemzeti petíció célja, hogy közösen álljanak ki a háborúba sodródás, Ukrajna finanszírozása és a magasabb energiaárak ellen. A kormány álláspontja alapján ezek a kérdések közvetlenül érintik az ország szuverenitását és gazdasági stabilitását, az ukrán zsarolás pedig tűrhetetlen.
A Barátság leállítása politikai beavatkozás?
A közlemény élesen bírálja az ukrán lépést, amely a Barátság kőolajvezeték leállításához vezetett.
A Barátság kőolajvezeték leállításával Zelenszkij nyíltan, durván beavatkozik a magyar választás folyamatában. Ezt a lehető leghatározottabban visszautasítjuk”
– fogalmazott a kormány, hangsúlyozva: Magyarország jövőjét nem külső nyomás, hanem a magyar emberek szuverén döntése határozza meg. A nemzeti petíció ennek az álláspontnak kíván társadalmi támogatást biztosítani.