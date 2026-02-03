Vidékre is postázzák a Nemzeti Petíciót: mindenki elmondhatja véleményét

Hírlevél
Budapest után vidéken is megérkezik a Nemzeti Petíció a postaládákba. A kérdés egyszerű, a tét óriási: fizessenek-e a magyarok Brüsszel háborús terveiért és Ukrajna finanszírozásáért.
A Nemzeti Petíció postázása új szakaszba lépett: a főváros után már vidéken is kézbesítik a kérdőíveket. A kezdeményezés célja világos: megakadályozni, hogy Brüsszel a tagállamok – köztük Magyarország – pénzéből finanszírozza a háborút és Ukrajna működtetését, a magyarok feje felett döntve.

nemzeti petíció
Hidvéghi Balázs bejelentette: vidékre is érkezik a Nemzeti Petíció (Forrás: Facebook)

Brüsszel döntene, a magyarok fizetnének?

A kormány álláspontja szerint az eddig Ukrajnára elköltött óriási összegek sem bizonyultak elégnek Brüsszelnek, újabb forrásokat akarnak bevonni, amelyeket a tagállamoktól hajtanának be. Ez adóemelést, megszorításokat és rezsiemelést jelentene – vagyis közvetlenül a magyar családok megélhetését veszélyeztetné. Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán hangsúlyozta: 

Brüsszel a fejünk felett akar dönteni rólunk, el akarja venni a magyarok pénzét, hogy háborút és Ukrajnát finanszírozzon.” 

Vidéken is megkezdődött a nemzeti petíció postázása 

A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek

A Tisza ugyanis nem tud nemet mondani Brüsszelnek, hiszen őket azért tartja Brüsszel, hogy végrehajtsanak. Ők odaadnák a magyar emberek pénzét a háborúra, és odaadnák a pénzt Ukrajna működtetésére is.” 

– figyelmeztetett a politikus, aki szerint különösen veszélyes lenne egy olyan, Brüsszelnek kiszolgáltatott bábkormány, amely parancsszóra nyitná a kasszát. A Nemzeti Petíció ezért egyértelmű üzenetet kér vissza a magyaroktól: nem fizetünk a háborúra, nem fizetünk Ukrajnára, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt. Minél többen küldik vissza a kérdőívet, annál erősebb lesz a magyarok hangja Brüsszellel szemben.

