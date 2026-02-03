Vidékre is postázzák a Nemzeti Petíciót: mindenki elmondhatja véleményét

A Nemzeti Petíció postázása új szakaszba lépett: a főváros után már vidéken is kézbesítik a kérdőíveket. A kezdeményezés célja világos: megakadályozni, hogy Brüsszel a tagállamok – köztük Magyarország – pénzéből finanszírozza a háborút és Ukrajna működtetését, a magyarok feje felett döntve.

Hidvéghi Balázs bejelentette: vidékre is érkezik a Nemzeti Petíció (Forrás: Facebook)

Brüsszel döntene, a magyarok fizetnének?

A kormány álláspontja szerint az eddig Ukrajnára elköltött óriási összegek sem bizonyultak elégnek Brüsszelnek, újabb forrásokat akarnak bevonni, amelyeket a tagállamoktól hajtanának be. Ez adóemelést, megszorításokat és rezsiemelést jelentene – vagyis közvetlenül a magyar családok megélhetését veszélyeztetné. Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán hangsúlyozta: