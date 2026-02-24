Ezt gondolja az utca embere a nemzeti petícióról – videó

Hatalmas népszerűségnek örvend a nemzeti petíció, közel háromszázezren töltötték ki. A kormány szerint a petíció lehetőséget ad arra, hogy a magyar választók közvetlenül fejezzék ki álláspontjukat a háború finanszírozásáról és Ukrajna uniós csatlakozásáról.

Nemzeti petíció

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Habár Orbán Viktor igyekszik racionális és kulturált mederben tartania konfliktust, Zelenszkij elnök az utóbbi időben személyeskedő sértésekkel illette a miniszterelnököt. Orbán így reagált:

Amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe. Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének.”

Megkérdezték az utca emberét is, szerintük miért fontos kitölteni az új nemzeti petíciót: