Magyarország és a Kárpát-medence a tehetség földje, ezért Magyarország Kormánya elkötelezett a hazai és határon túli fiatalok támogatása mellett, akik ezáltal folyamatos segítségben, anyagi támogatásban és mentorálásban részesülhetnek – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika. A felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár kiemelte, a Nemzeti Tehetség Programra még néhány napig, 2026. február 20-ig lehet pályázni.

A Nemzeti Tehetség Program évente több százezer fiatalt ér el (Forrás: Pexels)

Ezekre biztosít forrást a Nemzeti Tehetség Program

Az idén 18 éves Nemzeti Tehetség Program tehetséggondozó programok finanszírozásával és ösztöndíj-lehetőségekkel is támogatja a tehetségeket, amely évente több százezer fiatalt ér el. A Kulturális és Innovációs Minisztérium közölte, a programnak köszönhetően eddig csaknem 22 ezer projekt valósult meg, összesen mintegy 45 milliárd forintból.

A most megjelent kiírásokra megközelítőleg 4,8 milliárd forint támogatási igényt lehet benyújtani, ez a tavalyinál több mint 700 millió forinttal magasabb összegű támogatást jelent.

A program számos lehetőséget kínál a tehetségek, oktatási intézmények és tehetséggondozó szervezetek számára. A Tehetségközelben című nyílt kategória – egymilliárd forintos keretösszeggel – elsősorban a köznevelési, a szakképző és a felsőoktatási intézmények, valamint a civil szervezetek, a muzeális és közművelődési intézmények számára biztosít forrást tehetséggondozó programok megvalósítására.

A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat a legkülönfélébb tehetségterületeken már eredményeket felmutatni tudó, tehetséges fiatalok nyerhetik el: idén is 500 millió forint áll a pályázók rendelkezésére, az elnyerhető támogatás akár egymillió forint is lehet.

Folytatódik idén is a STEM Akadémia program, a 150 millió forint keretösszegű kategóriában felsőoktatási intézmények pályázhatnak. A kiemelkedő érdeklődésre tekintettel a hazai tanulmányi versenyek megvalósítását célzó nyílt kategória keretösszege a tavalyi duplája, 300 millió forint lesz.

A legnagyobb nyílt kategóriák továbbra is nyitva állnak a határon túli magyar fiatalok és szervezetek előtt. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által koordinált program pályázati lehetőségeiről a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján kaphatnak bővebb tájékoztatást az érdeklődők. A pályázók projektterveiket elektronikus űrlapon nyújthatják be.