A Néppárt megszavazta: 35 ezer milliárd forintot öntenek a feneketlen ukrán kútba

Kocsis Máté közösségi oldalán számolt be a Néppárt által szerdán megszavazott hitelről és hangsúlyozta, hogy erre nemet mondani csak egy nemzeti kormány tud.

A Néppárt az egész Európai Unió eladósodása mellett tette le a voksát (Forrás: Multimedia Centre)

A Néppárt megszavazta az EU eladósodását

A képviselők három jogszabályt fogadtak el, amelyek 2026-ra és 2027-re biztosítanának pénzügyi forrást Ukrajna számára. A csomagból

30 milliárd eurót makrofinanszírozási és költségvetési támogatásra fordítanának, míg 60 milliárd eurót a védelmi képességek erősítésére és katonai eszközök beszerzésére szánnának.

A katonai célokra elkülönített összeg elvileg az európai védelmi ipar gyártóinál kerülne felhasználásra, ugyanakkor a szabályozás lehetővé teszi, hogy szükség esetén külső beszállítók is részt vegyenek a programban. A hitelt az Európai Unió közös tőkepiaci forrásbevonással finanszírozná, a garanciát az uniós költségvetés tartalékai és a későbbi éves büdzsék biztosítanák.

A Bizottság számításai szerint a hitel költségei már rövid távon is jelentősek lehetnek:

2027-re mintegy 1 milliárd euró, 2028-tól pedig évente körülbelül 3 milliárd euró adósságszolgálati teherrel számolnak.

A csomagot sürgősségi eljárásban fogadta el az Európai Parlament, de a véglegesítéshez még a Tanács hivatalos jóváhagyására is szükség van. Amennyiben ez megtörténik, az első részletek kifizetése 2026 második negyedévének elején kezdődhet meg. A támogatási hitelről még 2025 decemberében állapodtak meg az uniós vezetők Brüsszelben, a konkrét javaslatot pedig 2026 januárjában terjesztette elő az Európai Bizottság.

Csehország, Magyarország és Szlovákia már a tárgyalások során jelezte, hogy nem támogatja a konstrukciót.

Kocsis Máté hangsúlyozta: egyelőre ebben a nagyjából 35 ezer milliárdos hitelben Magyarországnak nem kell részt vállalnia, de ha a Tisza Párt megnyerné a választásokat, ez gyorsan megváltozna.