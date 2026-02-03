Igaz történet arról, hogyan veri át a Néppárt az európai gazdákat

Orbán Balázs a közösségi oldalán idézte fel, hogy a Néppárt politikája miatt a Mercosur-megállapodás értelmében a dél-amerikai országok mezőgazdasági termékei korlátozás nélkül áramolhatnak az európai piacra.

Orbán Balázs szerint az elmúlt hetek zűrzavarának az volt a célja, hogy a Néppárt vezető politikusai mindenképpen áterőltethessék az EU gazdái számára hátrányos Mercosur-megállapodást. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Orbán Balázs szerint a Mercosur-megállapodás bebizonyította, hogy a Néppárt mellett a Tiszára sem számíthatnak a gazdák

Ursula von der Leyen egy olyan megállapodást írt alá, amely súlyosan aláássa az európai – és különösen a magyar – mezőgazdaság érdekeit”

- írta Orbán Balázs.

A bejegyzés szerint a Bizottság elnökének nem kellett tartania a politikai következményektől, mivel Manfred Weber révén az Európai Parlament nagykoalíciója – a Néppárt, a szocialisták és a liberálisok – végig mögötte állt.

Amikor a gazdatüntetések felerősödtek, az aláírást elhalasztották, és „kezdetét vette a parlamenti színjáték, a döntést bíróság elé küldték, miközben a Néppárt a bizalmatlansági szavazásnál megvédte Ursula von der Leyent"

- emlékeztetett Orbán Balázs, aki szerint mára világossá vált, hogy a visszavonulás csak időhúzás volt, hiszen Friedrich Merz nemrég már úgy nyilatkozott, hogy a megállapodást akár a bírósági ítélet előtt is végre lehet hajtani, „a lényeg, hogy minél hamarabb”.

Ilyen állapotban van jelenleg az európai demokrácia”

- vonta le a következtetést Orbán Balázs a történtekből, hozzátéve, hogy a néppárti vezetésű nagykoalícióra nem számíthatnak az európai gazdák. Szerinte a Néppárt „hazai lerakata”, a Tisza Párt sem fog kiállni a magyar érdekekért, mert maga is része ennek a politikai játszmának.