Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nagy bejelentést tett – ezt a napot jegyezze fel!

Ezt látnia kell!

Ez nem vicc! Háború kezdődhet két ország között – mutatjuk!

háború

A Néppárt döntése kikövezte Európa útját a háborúba

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-bejegyzésben reagált azokra a zágrábi zárt körű tárgyalásokra, amelyeket az Európai Néppárt vezetői tartottak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
háborúGulyás GergelyManfred WeberZágráb

Gulyás Gergely világossá tette: a Néppárt zárt ajtók mögött olyan döntéseket hozott, amelyek a háború elhúzódását szolgálják és súlyosan sértik a tagállamok szuverenitását. A fejünk felett meghozott döntésekről maga Manfred Weber számolt be, az erről szóló videót osztotta meg a miniszter. A Néppárt elnöke szerint három kulcskérdésben született döntés, amelyek egyértelmű irányváltást jelentenek Európa jövőjére nézve.

Zárt ajtók mögött gyűlt össze a Néppárt (Forrás: X/Manfred Weber)
Zárt ajtók mögött gyűlt össze a Néppárt (Forrás: X/Manfred Weber)

Erről döntött az Európai Néppárt

A tárgyalásokon elfogadott álláspont szerint

  • folytatni kell a háborút, Ukrajna támogatása továbbra is az első számú prioritás,
  •  katonai szövetséggé kell alakítani az Európai Uniót,
  • el kell törölni a tagállamok vétójogát, meg kell szüntetni az egyhangú döntéshozatalt.

Gulyás Gergely bejegyzésében arra figyelmeztetett: 

ezek a döntések alapjaiban kérdőjelezik meg az Európai Unió eddigi működését. A vétójog eltörlése a kisebb és szuverenitásukhoz ragaszkodó tagállamok hangjának elnémítását jelentené, miközben a katonai irányváltás tovább sodorná Európát a háború felé.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!