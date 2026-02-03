A Néppárt döntése kikövezte Európa útját a háborúba

Gulyás Gergely világossá tette: a Néppárt zárt ajtók mögött olyan döntéseket hozott, amelyek a háború elhúzódását szolgálják és súlyosan sértik a tagállamok szuverenitását. A fejünk felett meghozott döntésekről maga Manfred Weber számolt be, az erről szóló videót osztotta meg a miniszter. A Néppárt elnöke szerint három kulcskérdésben született döntés, amelyek egyértelmű irányváltást jelentenek Európa jövőjére nézve.
Erről döntött az Európai Néppárt
A tárgyalásokon elfogadott álláspont szerint
- folytatni kell a háborút, Ukrajna támogatása továbbra is az első számú prioritás,
- katonai szövetséggé kell alakítani az Európai Uniót,
- el kell törölni a tagállamok vétójogát, meg kell szüntetni az egyhangú döntéshozatalt.
Gulyás Gergely bejegyzésében arra figyelmeztetett:
ezek a döntések alapjaiban kérdőjelezik meg az Európai Unió eddigi működését. A vétójog eltörlése a kisebb és szuverenitásukhoz ragaszkodó tagállamok hangjának elnémítását jelentené, miközben a katonai irányváltás tovább sodorná Európát a háború felé.