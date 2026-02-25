Nézőpont: Továbbra is egyértelmű a Fidesz előnye

A Nézőpont Intézet szerdán befejeződött közvélemény-kutatása szerint továbbra sincs változás a pártversenyben. Egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 45 százalék lenne, míg a Tisza-lista 40 százalékot kapna – hozta nyilvánosságra a Nézőpont Intézet.

Nézőpont: a két párton kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom tűnik biztos befutónak

Az Intézet azt is hozzáteszi, a két párton kívül kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom tűnik biztos befutónak, az eddig mért legmagasabb, 8 százalékos eredménnyel.

A hivatalos kampányidőszak megkezdése után készített szokásos felmérés alapján a Nézőpont Intézet szerint nincs érdemi változás a pártok versenyében.

A kormánypárt előnye a Tisza Párttal szemben változatlanul magas”

– emelik ki, hozzátéve:

Sem a gödi akkumulátorgyár, sem Magyar Péter „kábítószergyanús anyaggal” kapcsolatos ügye nem mozgatta meg az erőviszonyokat. Egy „most vasárnapi” választáson a legvalószínűbb listás eredmény, amely az összes részvételét biztosra mondó válaszadó pártpreferenciáját figyelembe veszi, alapján

a Fidesz-KDNP listája 45, a Tisza Párt listája 40 százalékot kapna, amely megfelel az elmúlt hetek eredményeinek

– teszik hozzá.

Érdekes fejlemény azonban, jegyzik meg, hogy

a Mi Hazánk minimálisan, de növelni tudta támogatottságát.

A jobboldali ellenzéki párt legvalószínűbb listás eredménye 8 százalék lenne, amely az eddig mért legmagasabb érték. A másik két ellenzéki párt egyelőre küszöb alatt van, de egyik sem esélytelen a bejutásra:

A Demokratikus Koalíció „most vasárnap” 3 százalékot érne el (két hete 4 százalékon állt), míg a Kétfarkú Kutya Párt 4 százalékon áll (két hete 3 százalékos volt a támogatottsága)

– írják elemzésükben.