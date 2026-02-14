A 13. havi nyugdíj mellett megérkezett a 14. havi nyugdíj első részlete is, valamint a kedvezőtlen időjárás okozta megemelkedő rezsiszámlák kompenzálására januári rezsistopot hirdetett a kabinet.

Nézőpont Intézet: Az ellenzékiek is támogatják a plusz kéthavi nyugdíjat és a rezsistopot. Fotó: nezopont.hu

A Nézőpont Intézet felméréséből az derül ki, hogy ezen intézkedések támogatottsága messze túlnyúlik a Fidesz-táboron, és láthatóan az ellenzékiek körében is népszerűek.

Ez a többségi vélemény megerősíti a kormánypártok állítását, miszerint azok is jól járnak egy Fidesz-kormány esetén, akik nem az ő szavazóik. Ezzel párhuzamosan elbizonytalanodást eredményezhet a kormányellenes választókban az a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítócsomag, amely bevezetése mind a nyugdíjakat, mind a rezsicsökkentést veszélyeztetné.

A 13. és 14. havi nyugdíjról a teljes felnőtt népesség nagy többsége van jó véleménnyel (74 és 62 százalék) és mindössze 20, illetve 31 százalék a nem támogatók aránya.

Hasonló arányokat talált a kutatás a rezsistop esetében, aminek pontosan kétharmados a támogatottsága, és csupán a magyarok negyede (26 százalék) van inkább rossz véleménnyel róla.