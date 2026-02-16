Nézőpont: Legalább hatmillió választóhoz jutott el Orbán Viktor évértékelője

A Nézőpont elemzése szerint csak a nyomtatott és elektronikus magyar sajtóban 673 híranyag foglalkozott vasárnap estig az évértékelővel. Ezek közül 395 közvetlenül a beszédről számolt be, míg a többi utólagos összefoglalóként, értékelésként jelent meg.

Nézőpont számai is azt mutatják, hogy Orbán Viktor mintegy 6 millió szavazóhoz juttatt el mondanivalóját (Forrás: Nézőpont)

Többségében pozitív visszhang

A Nézőpont Intézet kimutatása alapján a médiamegjelenések túlnyomó többsége kedvező hangvételű volt. A 673 cikkből 575 pozitív megközelítést alkalmazott, 52 volt semleges, míg 46 kritikus hangot ütött meg.