Nézőpont: Legalább hatmillió választóhoz jutott el Orbán Viktor évértékelője

A Nézőpont elemzése szerint csak a nyomtatott és elektronikus magyar sajtóban 673 híranyag foglalkozott vasárnap estig az évértékelővel. Ezek közül 395 közvetlenül a beszédről számolt be, míg a többi utólagos összefoglalóként, értékelésként jelent meg.
Többségében pozitív visszhang
A Nézőpont Intézet kimutatása alapján a médiamegjelenések túlnyomó többsége kedvező hangvételű volt. A 673 cikkből 575 pozitív megközelítést alkalmazott, 52 volt semleges, míg 46 kritikus hangot ütött meg.
Az elemzés szerint a hagyományos médiában megjelent beszámolók összesített elérése közel 5,9 millió fő lehetett, ami meghaladja a választáson várhatóan részt vevő polgárok számát is.
Orbán Viktor az évértékelő beszédében a Fidesz-KDNP várható győzelméről, a kormány előtt álló feladatokról, valamint a brüsszeli bürokraták és a nagytőke, illetve a Tisza Párt együttműködéséről is beszélt, amely állítása szerint veszélyeztetheti a rezsicsökkentést és a családtámogatási intézkedéseket. A teljes elemzést itt tekintheti meg.