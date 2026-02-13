Egyre nő a feszültség a Tiszánál Magyar Péter beismerő videója után

Magyar Péter csütörtökön közzétett videójában arról beszélt, hogy 2024 augusztusában Vogel Evelin meghívta egy házibuliba. A politikus elmondása szerint alkoholt fogyasztottak, és egy asztalon drog is volt, amelyhez állítása szerint nem nyúlt. A videóban arról is beszélt, hogy az éjszaka során intim kapcsolatba került volt barátnőjével, majd másnap távoztak a lakásból.

Magyar Péter Fotó: Csudai Sándor

Deák Dániel értékeli a Tiszánál előállt új helyzetet

Az elemző pénteki Facebook-posztjában azt írta: forrásai szerint a Tisza Párton belül erősödött az elbizonytalanodás. Bejegyzésében idézett, állítása szerint párton belüli kérdéseket is megfogalmazott, köztük azt, hogy

vajon mi lehet a videón, ha már egy fotó után ennyi mindent beismer?

Deák Dániel szerint többen meglepőnek tartották, hogy Magyar Péter egy, még nyilvánosságra nem került kiszivárgott videóról beszélt. Az elemző úgy fogalmazott, hogy a politikus ezzel „magára rántotta” az ügyet. Hozzátette, információi alapján a pártban többen aggódnak a kampányidőszakra gyakorolt lehetséges hatások miatt.