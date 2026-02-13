Hírlevél
Egyre nő a feszültség a Tiszánál Magyar Péter beismerő videója után

A kis gazfickó: lelepleződött Zelenszkij perverz fantáziája – erről álmodozik

Egyre nő a feszültség a Tiszánál Magyar Péter beismerő videója után

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Nagy elbizonytalanodás van a Tisza párton belül, Magyar Péter furcsa beismerő videóját követően pedig csak megsokasodtak a megválaszolatlan kérdések. Ezt állapította meg Deák Dániel péntek reggeli Facebook-bejegyzésében, amelyben Magyar Péter csütörtöki videós vallomására reagált.
Magyar PéterTisza PártRadnai MárkbotrányvideóDeák Dániel

Magyar Péter csütörtökön közzétett videójában arról beszélt, hogy 2024 augusztusában Vogel Evelin meghívta egy házibuliba. A politikus elmondása szerint alkoholt fogyasztottak, és egy asztalon drog is volt, amelyhez állítása szerint nem nyúlt. A videóban arról is beszélt, hogy az éjszaka során intim kapcsolatba került volt barátnőjével, majd másnap távoztak a lakásból.

Tisza, Tisza Párt, TiszaPárt, tüntetés, demonstráció, Lánchíd, Budapest, 2025.12.13., Magyar Péter, MagyarPéter
Magyar Péter Fotó: Csudai Sándor

Deák Dániel értékeli a Tiszánál előállt új helyzetet

Az elemző pénteki Facebook-posztjában azt írta: forrásai szerint a Tisza Párton belül erősödött az elbizonytalanodás. Bejegyzésében idézett, állítása szerint párton belüli kérdéseket is megfogalmazott, köztük azt, hogy 

vajon mi lehet a videón, ha már egy fotó után ennyi mindent beismer?

Deák Dániel szerint többen meglepőnek tartották, hogy Magyar Péter egy, még nyilvánosságra nem került kiszivárgott videóról beszélt. Az elemző úgy fogalmazott, hogy a politikus ezzel „magára rántotta” az ügyet. Hozzátette, információi alapján a pártban többen aggódnak a kampányidőszakra gyakorolt lehetséges hatások miatt.

Újabb kínos részletek derültek ki Magyar Péter bulijáról

 

Az elemző bejegyzése kitért a korábbi, Ötkert-ügyre is, amely korábban jelentős médiavisszhangot kapott. Deák Dániel szerint az újabb videó fényében ismét előtérbe kerülhetnek a politikus korábbi nyilatkozatai.

Az elmúlt napokban futótűzként terjedt az interneten, hogy Radnai Márk nevével létrejött egy weboldal, amelyről az terjedt el, hogy azon kompromittáló felvételek jelenhetnek meg. Az oldalon napokig nem volt tartalom, később azonban egy dátum – 2024. 08. 03. – és az „once upon a time” felirat vált láthatóvá. Ez sokak szerint arra utalhatott, hogy az említett események 2024 augusztusához köthetők.

 

