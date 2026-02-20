A tiszás szakértő durván beleállt a Nők40-be

Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjkérdésekben gyakran megszólaló szakértője egy online konferenciabeszélgetésen a Nők40 programot bírálta. A közgazdász szerint a rendszer „pazarló és méltánytalan”, és úgy fogalmazott, hogy sokan nem értik, mi a probléma a konstrukcióval – írja az Ellenpont.

Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő megszüntetné a Nők40 programot

Simonovits András neve korábban is előkerült a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos vitákban. Több interjúban beszélt az induló nyugdíjak csökkentésének lehetőségéről, a degresszió alkalmazásáról, valamint a magasabb nyugdíjak nagyobb mértékű adóztatásáról. A Nők40 programmal kapcsolatban már korábban is kritikus álláspontot képviselt.

