Norvég hadiipari cég magyar vezetője szállt be a Tisza jelöltjének kampányába

Az üzletember Kürtös László nem is titkolja a pártszimpátiáját: 2025 ősze óta a Tisza mellett kampányol a Facebook-oldalán, és már a párt előválasztási kampányában is nyíltan támogatta az egri Bódis Pétert. A Magyar Nemzet kutatása szerint Kürtös László 2012 óta áll a Kongsberg Hungária Kft. alkalmazásában. A vállalat a Kongsberg Defense & Aerospace csoport tagja, amelynek többségi tulajdonosa a norvég állam. A cégvezető már az előválasztás során is támogatta Bódis Pétert, aki Heves vármegye 1-es választókerületében indul az április 12-i országgyűlési választáson.

Bódis később kampánymenedzsernek kérte fel Kürtöst, azóta az üzletember rendszeresen posztol politikai tartalmakat a közösségi oldalán, a fideszes képviselőjelöltet, a kormány tagjait, olykor Orbán Viktor miniszterelnököt is kritizálva.

Bódis Péter (k), a Tisza Párt Heves vármegyei 1-es választókerületének jelöltje támogatóival egy kampányrendezvényen Egerben, 2026 február 21-én (forrás: Facebook/Bódis Péter)

Családi indíttatásból lett fegyverkereskedő

Kürtös üzleti pályafutásának elemzése során a lap érdekes összefüggésekre derített fényt. Az egri tiszás kampánymenedzsert a családi indíttatása is a fegyverkereskedelemhez vonzotta, hiszen az édesapja szintén ezen a területen üzletelt. Az Opten adatai szerint a Kongsberg 2003 novemberében alapította meg magyarországi leányvállalatát, a Kongsberg Hungária Mérnöki szolgáltató, Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.-t, melyhez 2003. december 1-jén csatlakozott a tiszás Kürtös László azonos nevű édesapja, aki 2013 végéig vállalt szerepet a cégvezetésben. Érdekesség, hogy a HVG 2009-es cikke szerint idősebb Kürtös László korábban vezető tisztséget viselt az osztrák fegyverkereskedő, gróf Alfons Mensdorff-Pouilly M.P.A. Budapest nevű cégében.

Mensdorff-Pouilly közreműködött a Gripen-szerződés tető alá hozásában, és a lap azt is megemlíti, hogy az osztrák gróf számos nemzetközi korrupciós és pénzmosási ügybe keveredett az elmúlt évtizedekben.

Pereskedés a szocialista miniszter miatt

A Kongsberg a 2002-es választási hajrában nyerte el az első nagy megbízatását Magyarországon. Az akkor ellenzékben lévő balliberális oldal bírálta a harcászati URH-rádiók beszerzésére kiírt tendert, kormányra kerülve mégis megkötötte a 36 milliárd forint értékű szerződést, amit később a Kongsberg többszöri határidő-mulasztása ellenére sem bontottak fel.