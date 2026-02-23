Norvég hadiipari cég magyar vezetője szállt be a Tisza jelöltjének kampányába

Az üzletember Kürtös László nem is titkolja a pártszimpátiáját: 2025 ősze óta a Tisza mellett kampányol a Facebook-oldalán, és már a párt előválasztási kampányában is nyíltan támogatta az egri Bódis Pétert. A Magyar Nemzet kutatása szerint Kürtös László 2012 óta áll a Kongsberg Hungária Kft. alkalmazásában. A vállalat a Kongsberg Defense & Aerospace csoport tagja, amelynek többségi tulajdonosa a norvég állam. A cégvezető már az előválasztás során is támogatta Bódis Pétert, aki Heves vármegye 1-es választókerületében indul az április 12-i országgyűlési választáson.
Bódis később kampánymenedzsernek kérte fel Kürtöst, azóta az üzletember rendszeresen posztol politikai tartalmakat a közösségi oldalán, a fideszes képviselőjelöltet, a kormány tagjait, olykor Orbán Viktor miniszterelnököt is kritizálva.
Családi indíttatásból lett fegyverkereskedő
Kürtös üzleti pályafutásának elemzése során a lap érdekes összefüggésekre derített fényt. Az egri tiszás kampánymenedzsert a családi indíttatása is a fegyverkereskedelemhez vonzotta, hiszen az édesapja szintén ezen a területen üzletelt. Az Opten adatai szerint a Kongsberg 2003 novemberében alapította meg magyarországi leányvállalatát, a Kongsberg Hungária Mérnöki szolgáltató, Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.-t, melyhez 2003. december 1-jén csatlakozott a tiszás Kürtös László azonos nevű édesapja, aki 2013 végéig vállalt szerepet a cégvezetésben. Érdekesség, hogy a HVG 2009-es cikke szerint idősebb Kürtös László korábban vezető tisztséget viselt az osztrák fegyverkereskedő, gróf Alfons Mensdorff-Pouilly M.P.A. Budapest nevű cégében.
Mensdorff-Pouilly közreműködött a Gripen-szerződés tető alá hozásában, és a lap azt is megemlíti, hogy az osztrák gróf számos nemzetközi korrupciós és pénzmosási ügybe keveredett az elmúlt évtizedekben.
Pereskedés a szocialista miniszter miatt
A Kongsberg a 2002-es választási hajrában nyerte el az első nagy megbízatását Magyarországon. Az akkor ellenzékben lévő balliberális oldal bírálta a harcászati URH-rádiók beszerzésére kiírt tendert, kormányra kerülve mégis megkötötte a 36 milliárd forint értékű szerződést, amit később a Kongsberg többszöri határidő-mulasztása ellenére sem bontottak fel.
Később is problémák adódtak a beszerzésekkel – írja a Magyar Nemzet –, a norvég tulajdonú cég 2010-ben, a második Orbán-kormány idején beperelte a Honvédelmi Minisztériumot, mert
a szaktárca még Szekeres Imre volt szocialista miniszter jóváhagyásával úgy módosított egy beszerzési megállapodást, hogy nem nyújtott kompenzációt. A társaság csaknem 20 milliárd forint elmaradt bevételt kért számon.
Aztán 2012-ben újra módosították a szerződést, így a Kongsbergnek 2018-ig kellett teljesítenie a vállalását, a magyar állam pedig kedvezőbb fizetési határidőhöz jutott. Ezt követően 2020 végén is kötött üzletet az állam a norvég vállalattal, amikor NASAMS földi telepítésű légvédelmi rakétarendszerek vásárlásáról állapodtak meg - írja a Magyar Nemzet.
A lap a Kürtös László üzleti és politikai tevékenységéről cikk folytatását ígéri.
Kürtös, a „csapat motorja és agya”
A Magyar Nemzet arról is beszámol, hogy a tiszás kampánymenedzser a feleségével közösen visz egy vállalkozást, az Egedservices Kft.-t. A 2020 decemberétől működő vállalkozás a Kürtös házaspár tulajdonában áll, de a férj vezeti ügyvezetőként.
Kürtös azonban nem elégedett meg az üzleti pozícióival – annak ellenére, hogy egy magyar állammal üzletelő norvég kormányzati cég egyik vezetője –, aktív pártpolitikai tevékenységbe kezdett a Tisza egri képviselőjelöltje mellett.
„Laci pedig kampánymenedzserként az egész csapat motorja és agya, a rendszer stabil tartóoszlopa” – dicsérte Kürtös Lászlót a tiszás Bódis Péter egy Facebook-posztjában.