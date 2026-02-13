Jó hír a nyugdíjasoknak, érkezik a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete

„Érkezik a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ahogy arra az Origo is már rámutatott, ez ez azt jelenti, hogy idén minden jogosult a saját havi nyugdíjának pontosan a 225 százalékát kapja meg. Egy 259 ezer forintos átlagnyugdíj esetében ez összesen 582 750 forintot jelent. A 14. havi nyugdíj bevezetése egy ötéves program része, amelynek végén, 2030-ra ez a juttatás is eléri majd a teljes havi ellátás mértékét.

Pénteken érkezik a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)

Fontos részlet, hogy az extra pénzre azok jogosultak, akik már 2025-ben is nyugdíjasok voltak legalább egy napig. A juttatások hátterében a sikeres magyar gazdaságpolitika és a megugrott foglalkoztatás áll. Lázár János miniszter korábban kiemelte, hogy a rendszer stabilitását a munkavállalók száma garantálja. 2010-ben még csak 3,6 millióan dolgoztak, ma már 4,9 millió adófizető biztosítja a nyugdíjak fedezetét.