El kell törölni a 13. és 14 havi nyugdíjakat a baloldal szerint

„A 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni” – jelentette ki Mihályi Péter egy, a Republikon Intézet által szervezett konferencián, világossá téve, hogy a hazai baloldal a nyugdíjasokat érintő egyik legfontosabb juttatás megszüntetését tartja szükségesnek.

Mihályi Péter (Forrás: Facebook/Mihályi Péter)

A baloldali közgazdász szerint függetlenül attól, hogy az érintettek érthető módon ragaszkodnak a pluszjuttatásokhoz, egy „felelős kormány” nem engedheti meg magának ezek fenntartását. Mihályi Péter úgy fogalmazott: a kormányzati mozgástér eleve rendkívül szűk, számos más területre is jelentős forrásokat kell fordítani, ezért nem lehet „úgy csinálni, mintha minden pénz a nyugdíjrendszerre mehetne”.

A konferencián elhangzottak szerint a baloldali gondolkodás egyik alaptétele, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjnak „semmi elvi alapja nincs”, még az állami nyugdíjrendszeren belül sem. Mihályi Péter állítása alapján ezt a társadalommal is „meg kell értetni”, vagyis a nyugdíjasokat fel kell készíteni arra, hogy ezek a juttatások megszűnnének.

Eltörölnék a nyugdíjakat a Tisza Pártnál

A közgazdász nemcsak szükségesnek, hanem sürgősnek is nevezte az intézkedést. Mint mondta, nem érdemes kivárni, amíg az infláció „lassan elviszi” a plusznyugdíjakat, hanem az eltörlést azonnal meg kell lépni.

Véleménye szerint ez nem kizárólag költségvetési kérdés, hanem a rendszer „korrekciójáról” szól.

Az elhangzott kijelentések újabb megerősítését adják annak, hogy a hazai baloldal programjában a nyugdíjasokat védő intézkedések leépítése szerepel.

A 13. és a 14. havi nyugdíj eltörlésének felvetése nem elszigetelt véleményként hangzott el, hanem egy baloldali háttérintézet rendezvényén, szakpolitikai álláspontként.

Mindez különösen éles kontrasztban áll a kormány politikájával, amely az elmúlt években a nyugdíjak megvédését és a pluszjuttatások visszaépítését tekintette céljának.

A rendezvényen Mihályi Péter egyébként az első felszólalásában többször is reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt nyeri a választásokat, azt állítva, nincs alternatíva. Nem meglepő, hogy az elfogult balliberális közgazdász így gondolkodik, ugyanis a 13. és 14. havi nyugdíj valóságos vörös posztó Magyar Péterék szemében, kormányra kerülve feltehetően az idősek pluszjuttatását törölnék el az első intézkedéseik egyikeként.