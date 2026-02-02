„El kell törölni!” – a 13. és 14. havi nyugdíj került a tiszások célkeresztjébe

El kell törölni a 13. és a 14. havi nyugdíjat – ilyen és ehhez hasonló kemény kijelentések hangzottak el a Republikon Intézet nyugdíjasok helyzetéről szóló rendezvényén, amelyről az Index számolt be.

Fotó: Teknős Miklós

Mint korábban megírtuk, Magyar Péter mára már a valaha SZDSZ-es közvélemény-kutatókat is maga mögött tudhatja. Ebbe a körbe tartozik Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke is, aki a rendezvényen arról beszélt: meglátása szerint a nyugdíjasok a magyar társadalom legnagyobb és talán legegységesebb csoportját alkotják, és ők a legbiztonságosabb támaszai a kormányzó pártoknak.

„Ez régebbi történet, hiszen 1994-től az MSZP-nek jelentettek bázist, 2010-től pedig fokozatosan a Fidesznek”

– mondta a korábbi SZDSZ-es politikus.

Így alakítanák át a nyugdíjrendszert

Karácsony Mihály, Országos Nyugdíjas Parlament elnöke azt gondolja, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj inkább hűségpénz vagy lojalitáspénz, míg Mihályi Péter közgazdász, egyetemi tanár úgy vélekedett, hogy el kellene törölni.

Nagyon határozottan azt gondolom, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni, függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják, ez nekik jó. Ettől még egy felelős kormánynak korlátozottak lesznek a lehetőségei, egészségügyre, oktatásra, környezetvédelemre is kell pénzt költeni. Ne csináljunk úgy, hogy minden pénz a nyugdíjrendszerre megy. El kell törölni. Meg kell próbálni megértetni az igazságot az emberekkel, hiszen a közvélemény is tudja, semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak

– hangsúlyozta Mihályi Péter.

Orbán Balázs: Kimondták, amit eddig tagadtak

Mint korábban megírtuk, Orbán Balázs közösségi oldalán azt mondta, végre kimondták azt, amit a baloldal eddig csak kerülgetett. A konferencián szerinte egyértelművé vált, hogy a nyugdíjcsökkentés nem „kényszer”, hanem tudatos politikai döntés lenne:

A 13. havi az egy tétel, a 14. havi egy tétel, de el kell törölni.”

Mihályi Péter gondolkodásmódja jól mutatja, mire számíthatnának a nyugdíjasok egy baloldali kormányzás esetén: megszorításokra, magyarázkodásra, és arra, hogy a terheket ismét a legidősebbekre tolják át.



