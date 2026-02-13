Menczer: A baloldal elvette, mi visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat

Menczer Tamás Facebook-bejegyzés formájában tájékoztatott a 13. és 14. havi nyugdíjról. A Fidesz kommunikációs igazgatója arról is írt, hogy a baloldal korábban megszüntette ezeket a juttatásokat, a Fidesz pedig visszaadta. Arra is figyelmeztetett, hogy egy esetleges kormányváltás esetén a Tisza újra eltörölné ezt az intézkedést.

A mai napon, február 13-án érkezik a 13. és a 14. havi nyugdíj (Fotó: Miladin Pusicic / Getty Images Hungary)

Február 13-án érkezik a teljes 13. és 14. havi nyugdíj első részlete

Az érkező 13. havi nyugdíj mellett idén először a 14. havi juttatás első részletét is folyósítja az állam a rendes havi járandóságon felül. Ez azt jelenti, hogy az érintettek a megszokott összeg több mint kétszeresét vehetik át néhány napon belül, ami érdemi segítséget jelent a mindennapi kiadásokhoz.

Idén januártól 3,6 százalékkal emelkedett a nyugdíjak összege, februárban pedig a normál nyugdíjakkal együtt érkezik a 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete. A menetrend a következő: