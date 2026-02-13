Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre nő a feszültség a Tiszánál Magyar Péter beismerő videója után

Bűnügy

Tíz év után ítélet született Gyurcsány Ferenc volt ügyvédjének adócsalási ügyében

baloldal

Menczer: A baloldal elvette, mi visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza több alkalommal is kifejezte, hogy megsarcolná a 13. és a 14. havi nyugdíjakat. Menczer Tamás péntek reggeli bejegyzésében mindenkit biztosított afelől, hogy a Fidesz nem hagyja ezt; a nyugdíjak első részlete a mai napon, február 13-án érkezik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
baloldalFideszTisza Párt14 havinyugdíjMenczer Tamás

Menczer Tamás Facebook-bejegyzés formájában tájékoztatott a 13. és 14. havi nyugdíjról. A Fidesz kommunikációs igazgatója arról is írt, hogy a baloldal korábban megszüntette ezeket a juttatásokat, a Fidesz pedig visszaadta. Arra is figyelmeztetett, hogy egy esetleges kormányváltás esetén a Tisza újra eltörölné ezt az intézkedést.

A mai napon, február 13-án érkezik a 13. és a 14. havi nyugdíj (Fotó: Miladin Pusicic / Getty Images Hungary)
A mai napon, február 13-án érkezik a 13. és a 14. havi nyugdíj (Fotó: Miladin Pusicic / Getty Images Hungary)

Február 13-án érkezik a teljes 13. és 14. havi nyugdíj első részlete

Az érkező 13. havi nyugdíj mellett idén először a 14. havi juttatás első részletét is folyósítja az állam a rendes havi járandóságon felül. Ez azt jelenti, hogy az érintettek a megszokott összeg több mint kétszeresét vehetik át néhány napon belül, ami érdemi segítséget jelent a mindennapi kiadásokhoz. 

Idén januártól 3,6 százalékkal emelkedett a nyugdíjak összege, februárban pedig a normál nyugdíjakkal együtt érkezik a 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete. A menetrend a következő:

  • február 12-én, csütörtökön érkezett a február havi ellátás, 
  • a 13. havi nyugdíjat és 14. havi első részletét a következő napon, február 13-án, pénteken utalják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!