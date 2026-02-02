Ezt tennék a nyugdíjakkal – durva kijelentések egy Tisza-közeli konferencián

Hírlevél
Durva kijelentések hangzottak el egy Tisza-közeli intézet konferenciáján, ahol baloldali közgazdászok a 13. és 14. havi nyugdíj eltörléséről beszéltek. A téma azért különösen érzékeny, mert miközben nyilvánosan tagadják, a háttérben már kész tényként kezelik a megszorításokat.
nyugdíjTisza PártMihályi PéterkonferenciaOrbán Balázs

Egy, a Tisza Párthoz köthető szakmai rendezvényen olyan állítások kerültek nyilvánosságra, amelyek alapjaiban érintenék a nyugdíjasokat. A konferencián felszólaló Mihályi Péter baloldali közgazdász nyíltan beszélt arról, hogy szerinte a 13. és a 14. havi nyugdíjnak „nincs elvi alapja”, ezért azokat meg kell szüntetni.

nyugdíj
Mihályi Péter szerint a 13. és 14. havi nyugdíjnak nincs elvi alapja (Forrás: Origo)

Orbán Balázs: Kimondták, amit eddig tagadtak

Orbán Balázs közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet a videóval: végre kimondták azt, amit a baloldal eddig csak kerülgetett. A konferencián egyértelművé vált, hogy a nyugdíjcsökkentés nem „kényszer”, hanem tudatos politikai döntés lenne:

A 13. havi az egy tétel, a 14. havi egy tétel, de el kell törölni.”

Mihályi Péter szerint „nem érdemes megvárni, amíg a 13. havi nyugdíj elinflálódik, most kell meglépni”, mert – állítása alapján – egy felelős kormány nem költheti minden pénzét a nyugdíjrendszerre. Ez a gondolkodásmód jól mutatja, mire számíthatnának a nyugdíjasok egy baloldali kormányzás esetén: megszorításokra, magyarázkodásra, és arra, hogy a terheket ismét a legidősebbekre tolják át.

