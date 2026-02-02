Ezt tennék a nyugdíjakkal – durva kijelentések egy Tisza-közeli konferencián

Egy, a Tisza Párthoz köthető szakmai rendezvényen olyan állítások kerültek nyilvánosságra, amelyek alapjaiban érintenék a nyugdíjasokat. A konferencián felszólaló Mihályi Péter baloldali közgazdász nyíltan beszélt arról, hogy szerinte a 13. és a 14. havi nyugdíjnak „nincs elvi alapja”, ezért azokat meg kell szüntetni.

Mihályi Péter szerint a 13. és 14. havi nyugdíjnak nincs elvi alapja (Forrás: Origo)

Orbán Balázs: Kimondták, amit eddig tagadtak

Orbán Balázs közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet a videóval: végre kimondták azt, amit a baloldal eddig csak kerülgetett. A konferencián egyértelművé vált, hogy a nyugdíjcsökkentés nem „kényszer”, hanem tudatos politikai döntés lenne: