Példátlan nyugdíjutalás – két nap alatt 560 ezer forint érkezik egy átlagos nyugdíjashoz

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán tette közzé, hogy különleges, eddig példa nélküli nyugdíjutalás érkezik most az idősekhez. Két egymást követő napon is pénzt kapnak a jogosultak.

Két egymást követő napon is jelentős összeg érkezik az idősekhez, beleértve a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részletét is. A mostani nyugdíjutalás mintegy 2,5 millió jogosultat érint, és egy átlagnyugdíj esetében összesen több mint félmillió forint kifizetését jelenti. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A nyugdíjutalás mintegy 2,5 millió embert érint, beleértve az öregségi nyugdíjasokat és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket is

Jön a nyugdíjutalás! Csütörtökön érkezik a havi nyugdíj, pénteken a 13. havi és a 14. havi nyugdíj negyede”

- mondta az államtitkár, majd hozzátette, hogy a mostani utalás azért is különleges, mert két egymást követő napon érkezik pénz az idősekhez.

Csütörtökön a februári rendes nyugdíjat utalják,

pénteken pedig a 13. havi nyugdíjat,

valamint – első alkalommal – a 14. havi nyugdíj negyedrészét.

Az intézkedés mintegy 2,5 millió embert érint, beleértve az öregségi nyugdíjasokat és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket is.

Egy átlagnyugdíj esetében ez azt jelenti, hogy csütörtökön 250 ezer forint érkezik, pénteken pedig újabb 250 ezer forint a 13. havi nyugdíjként, valamint körülbelül 60 ezer forint a 14. havi nyugdíj első részleteként. Így egy átlagos nyugdíj esetében két nap alatt összesen 560 ezer forint jut el az idősekhez”

- fogalmazott Zsigó Róbert.

A postai kézbesítések már zajlanak, a postás egy összegben viszi ki a pénzt, de az utalványon külön szerepelnek a tételek.

Az államtitkár emlékeztetett:

Az idősek iránti megbecsülésünket kifejezve a 13. havi nyugdíjat 2021-től vezettük vissza, a 14. havi nyugdíjat pedig az idei évtől fokozatosan vezetjük be.”

Ugyanakkor hangsúlyozta:

Ezeket a nyugdíjakat csak a nemzeti kormány garantálja. Egy brüsszeli bábkormány nem.”

Zsigó Róbert szerint a Tisza Párt nem tudna ellenállni a brüsszeli elvárásoknak, és olyan intézkedéseket hajtana végre, amelyek megszorításokat jelentenének a nyugdíjasok számára. Ezek között szerepelne a 13. havi nyugdíj eltörlése, a nyugdíjadó bevezetése, az állami nyugdíjrendszer átalakítása, a Nők 40 program megszüntetése és a rezsicsökkentés eltörlése is.

Amíg nemzeti kormány van, mi segítjük a nyugdíjasokat”

- hangsúlyozta az államtitkár, kiemelve, hogy a mostani kifizetések az idősek anyagi biztonságát szolgálják.