Példátlan nyugdíjutalás – két nap alatt 560 ezer forint érkezik egy átlagos nyugdíjashoz

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán tette közzé, hogy különleges, eddig példa nélküli nyugdíjutalás érkezik most az idősekhez. Két egymást követő napon is pénzt kapnak a jogosultak.
A nyugdíjutalás mintegy 2,5 millió embert érint, beleértve az öregségi nyugdíjasokat és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket is
Jön a nyugdíjutalás! Csütörtökön érkezik a havi nyugdíj, pénteken a 13. havi és a 14. havi nyugdíj negyede”
- mondta az államtitkár, majd hozzátette, hogy a mostani utalás azért is különleges, mert két egymást követő napon érkezik pénz az idősekhez.
- Csütörtökön a februári rendes nyugdíjat utalják,
- pénteken pedig a 13. havi nyugdíjat,
- valamint – első alkalommal – a 14. havi nyugdíj negyedrészét.
Egy átlagnyugdíj esetében ez azt jelenti, hogy csütörtökön 250 ezer forint érkezik, pénteken pedig újabb 250 ezer forint a 13. havi nyugdíjként, valamint körülbelül 60 ezer forint a 14. havi nyugdíj első részleteként. Így egy átlagos nyugdíj esetében két nap alatt összesen 560 ezer forint jut el az idősekhez”
- fogalmazott Zsigó Róbert.
A postai kézbesítések már zajlanak, a postás egy összegben viszi ki a pénzt, de az utalványon külön szerepelnek a tételek.
Az államtitkár emlékeztetett:
Az idősek iránti megbecsülésünket kifejezve a 13. havi nyugdíjat 2021-től vezettük vissza, a 14. havi nyugdíjat pedig az idei évtől fokozatosan vezetjük be.”
Ugyanakkor hangsúlyozta:
Ezeket a nyugdíjakat csak a nemzeti kormány garantálja. Egy brüsszeli bábkormány nem.”
Zsigó Róbert szerint a Tisza Párt nem tudna ellenállni a brüsszeli elvárásoknak, és olyan intézkedéseket hajtana végre, amelyek megszorításokat jelentenének a nyugdíjasok számára. Ezek között szerepelne a 13. havi nyugdíj eltörlése, a nyugdíjadó bevezetése, az állami nyugdíjrendszer átalakítása, a Nők 40 program megszüntetése és a rezsicsökkentés eltörlése is.
Amíg nemzeti kormány van, mi segítjük a nyugdíjasokat”
- hangsúlyozta az államtitkár, kiemelve, hogy a mostani kifizetések az idősek anyagi biztonságát szolgálják.