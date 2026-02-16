Drága lenne a magyar családoknak, ha leválnánk az olcsó orosz energiáról 

Számolja ki Orbán Anita és Kapitány István, hogyha záros határidőn belül leválunk az olcsó orosz energiáról, a gázról és kőolajról, úgy, ahogy a többi európai ország már megtette, mondjuk a németek, és az energiamixben ennek a helyét LNG-vel pótoljuk, az konkrétan forintra, fillérre leszámolva mennyibe fájna a magyar családoknak? – tette fel a kérdést Schiffer András, az LMP egykori elnöke, volt orszűggyűlési képviselő.

Olcsó orosz energia: Kapitány Istvánnak és Orbán Anitának is az az érdeke, hogy leváljunk az orosz energiahordozókról (Forrás: Facebook)

Olcsó orosz energia nélkül lehetetlen a kedvező rezsi

Mint ismert, Brüsszel 2027-ig elvágná Magyarországot az olcsó orosz energiától, ami súlyos következményekkel járna a magyar családok és a gazdaság számára. A nemzeti kormány világossá tette: ezt a döntést nem hagyja szó nélkül, jogi úton is fellép ellene. Az orosz olajról és földgázról való leválás persze nem mindenkinek rossz, a Shellhez köthető tiszás politikusok ugyanis jelentős hasznot húznának belőle.

Gulyás Gergely pedig arról beszélt nemrégiben, az olcsó orosz energia kérdése nem egy elméleti vita, meg kell nézni, milyen energiaárak vannak Európa többi országában.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter megjegyezte, Svédországban vagy Németországban is a magyar árakhoz képest a nyolcszorosát fizetik a rezsinek, de a környező országokban, mondjuk Lengyelországban is többszörösét kell fizetni, ahol szintén hivatalosan leváltak az orosz energiaforrásokról. – A magyar energiaár kiemelkedően a legolcsóbb Európában. Ez nyilvánvalóan nem lehetséges orosz gáz és kőolaj nélkül. Hiszen akik leváltak az orosz energiaforrásokról, ott ennek többszörösét kell fizetni – mutatott rá a miniszter.