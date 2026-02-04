Menczer Tamás meglátása szerint az ukrán hírekben „Egybehangzóan azt mondják, hogyha jön a Tisza, akkor Ukrajna zöld lámpát kap, megkapja a támogatást az EU-tagsághoz, megkapja a pénzügyi támogatást, megkapja a támogatást az orosz gáz és olaj leválasztásával kapcsolatban is.”

Orbán Anita álljon ki, és mondja el, mit súgott titokban az ukránoknak! Forrás: Facebook/Magyar Péter

Tehát a Tisza mindenben kiszolgálja az ukránokat, a Tisza mindenben lefekszik Brüsszelnek, nem tud nemet mondani”

– vonta le a végkövetkeztetést a kommunikációs igazgató.

Ezért lenne jó tudni, hogy Orbán Anita mit „sugdolózott” az ukránokkal, miről is van itt szó, miről ír az ukrán sajtó, miről beszélnek az ukránok.

Hogyan akarják az Orbán-kormány magyarbarát politikáját ukránbarát politikává folytatni?”

– teszi fel a kérdést Menczer Tamás.

Azért kell, hogy Orbán Anita kiálljon, mert akkor a magyar emberek el tudják dönteni, hogy melyik utat akarják. A brüsszeli ukránbarát utat, vagy a szuverén magyar utat Orbán Viktor vezetésével.