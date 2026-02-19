Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Washingtoni felszólalás: Orbán Viktor beszéde a Béketanácson

Fontos

Donald Trump a magyar választásokról: A teljes támogatásom Orbán Viktoré

Orbán Balázs

Orbán Balázs: A baloldal kimutatta a foga fehérjét a háború ügyében

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A balliberális ellenzék köreiben nagy ellenkezést váltott ki a háború veszélyeire figyelmeztető legújabb videó a közösségi médiában. Orbán Balázs szerint ezzel a baloldal egyértelművé tette, hogy nem lehet rá számítani az európai háborús tervek elleni fellépésben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Balázsháborúpártiballiberális ellenzék

Orbán Balázs a közösségi oldalán reagált arra, hogy miután felkerült az internetre egy, a háború borzalmait bemutató videó, az ellenzéki szereplők „egymást túlharsogva háborodtak fel”.

Orbán Balázs szerint a baloldal most kimutatta a foga fehérjét
A balliberális ellenzék köreiben nagy ellenkezést váltott ki a háború veszélyeire figyelmeztető legújabb videó a közösségi médiában. Orbán Balázs szerint ezzel a baloldal egyértelművé tette, hogy nem lehet rá számítani az európai háborús tervek elleni fellépésben. Fotó: Képernyőkép

Orbán Balázs szerint a baloldal azonos véleményen van Brüsszellel

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a baloldal most végérvényesen állást foglalt a háború kérdésében.

A fideszes politikus úgy fogalmazott:

A baloldal kimutatta a foga fehérjét. Korábban mindent megtettek, hogy ne kelljen megszólalniuk a háború ügyében, nehogy kiderüljön, hogy azonos véleményen vannak Brüsszellel. Eddig bírták.”

Orbán Balázs felsorolta az ellenzéki reakciókat is:

  • Magyar Péter „lelketlen manipulációnak” nevezte a háborúellenes álláspontot,
  • míg Dobrev Klára szerint „rémhírgyártásról” van szó,
  • Tarr Zoltán „háborúval riogatásnak” minősítette az ügyet,
  • Tompos Márton pedig „hergelésről” beszélt,
  • míg Szabó Tímea „aljas, primitív hazugságnak” nevezte a felvetést,
  • a 444 szerinte úgy reagált, hogy „nincs itt semmi látnivaló”.

A politikus szerint ezzel az ellenzék elismerte, hogy nem lehet rájuk számítani, amikor „ellen kell állni az európai háborús terveknek”. 

Orbán Balázs hangsúlyozta:

Én nem javaslom, hogy hülyének nézzék a magyar embereket. A szomszédban dúló háború közelségét, annak minden veszélyével együtt mindannyian érezzük.”

Szerinte Magyarországnak egy „teljes nemzetet átívelő háborúellenes mozgalom” felépítésén kell dolgoznia, hogy kimaradjon a konfliktusból.

Orbán Balázs a bejegyzését végül azzal zárta:

Ma is bebizonyosodott, hogy egyedül a Fidesz a biztos választás!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!