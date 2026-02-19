Orbán Balázs: A baloldal kimutatta a foga fehérjét a háború ügyében

Orbán Balázs a közösségi oldalán reagált arra, hogy miután felkerült az internetre egy, a háború borzalmait bemutató videó, az ellenzéki szereplők „egymást túlharsogva háborodtak fel”.
Orbán Balázs szerint a baloldal azonos véleményen van Brüsszellel
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a baloldal most végérvényesen állást foglalt a háború kérdésében.
A fideszes politikus úgy fogalmazott:
A baloldal kimutatta a foga fehérjét. Korábban mindent megtettek, hogy ne kelljen megszólalniuk a háború ügyében, nehogy kiderüljön, hogy azonos véleményen vannak Brüsszellel. Eddig bírták.”
Orbán Balázs felsorolta az ellenzéki reakciókat is:
- Magyar Péter „lelketlen manipulációnak” nevezte a háborúellenes álláspontot,
- míg Dobrev Klára szerint „rémhírgyártásról” van szó,
- Tarr Zoltán „háborúval riogatásnak” minősítette az ügyet,
- Tompos Márton pedig „hergelésről” beszélt,
- míg Szabó Tímea „aljas, primitív hazugságnak” nevezte a felvetést,
- a 444 szerinte úgy reagált, hogy „nincs itt semmi látnivaló”.
A politikus szerint ezzel az ellenzék elismerte, hogy nem lehet rájuk számítani, amikor „ellen kell állni az európai háborús terveknek”.
Orbán Balázs hangsúlyozta:
Én nem javaslom, hogy hülyének nézzék a magyar embereket. A szomszédban dúló háború közelségét, annak minden veszélyével együtt mindannyian érezzük.”
Szerinte Magyarországnak egy „teljes nemzetet átívelő háborúellenes mozgalom” felépítésén kell dolgoznia, hogy kimaradjon a konfliktusból.
Orbán Balázs a bejegyzését végül azzal zárta:
Ma is bebizonyosodott, hogy egyedül a Fidesz a biztos választás!”