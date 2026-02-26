Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Sport

Gyönyörű gólokkal nyert a Fradi, továbbjutott az Európa-ligában

orbán balázs

Orbán Balázs: A helyzet súlyos

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A helyzet súlyos, Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket” – jelentette ki Facebook-videójában Orbán Balázs, aki szerint a döntés mögött brüsszeli támogatás is áll. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli: politikai zsarolás zajlik Magyarországgal szemben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán balázsbrüsszelVálasztás 2026

„A helyzet súlyos, Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, ezzel akar nyomást gyakorolni”– Facebook-videójában Orbán Balázs.

Orbán Balázs
 

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, az ukrán lépés nem önálló akció volt, hanem Brüsszel támogatásával történt. Állítása szerint az Európai Unió Ukrajna mellé állt az ügyben, és a magyar ellenzék is hallgatólagosan támogatja az ukrán törekvéseket. A politikus szerint 

a Barátság-vezeték elzárása egyértelműen politikai nyomásgyakorlás, amelynek Magyarország az elszenvedője.

Hangsúlyozta: a kormány megerősítette az energetikai létesítmények védelmét, mert úgy látják, további nyomásgyakorlás is várható. Mint fogalmazott, „akciók sem kizártak”, ezért felszólították Ukrajnát és Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy indítsák újra a vezetéket. 

Ők zárták el, ők tudják elindítani

– jegyezte meg.

Orbán Balázs kijelentette: amennyiben Ukrajna nem állítja helyre a szállítást, Magyarország a jövőben nem tud támogatni olyan lépéseket, amelyek Ukrajna számára fontosak. Hozzátette: Magyarországot nem lehet megzsarolni, az ország megvédi magát. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!