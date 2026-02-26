Orbán Balázs: A helyzet súlyos

„A helyzet súlyos, Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, ezzel akar nyomást gyakorolni”– Facebook-videójában Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, az ukrán lépés nem önálló akció volt, hanem Brüsszel támogatásával történt. Állítása szerint az Európai Unió Ukrajna mellé állt az ügyben, és a magyar ellenzék is hallgatólagosan támogatja az ukrán törekvéseket. A politikus szerint

a Barátság-vezeték elzárása egyértelműen politikai nyomásgyakorlás, amelynek Magyarország az elszenvedője.

Hangsúlyozta: a kormány megerősítette az energetikai létesítmények védelmét, mert úgy látják, további nyomásgyakorlás is várható. Mint fogalmazott, „akciók sem kizártak”, ezért felszólították Ukrajnát és Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy indítsák újra a vezetéket.

Ők zárták el, ők tudják elindítani

– jegyezte meg.

Orbán Balázs kijelentette: amennyiben Ukrajna nem állítja helyre a szállítást, Magyarország a jövőben nem tud támogatni olyan lépéseket, amelyek Ukrajna számára fontosak. Hozzátette: Magyarországot nem lehet megzsarolni, az ország megvédi magát.