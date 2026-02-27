Hírlevél
Rendkívüli

Itt a vég Zelenszkij számára – ebből már tényleg nincs kiút

Gyász

Meghalt a nagy író – a legendás sci-fi sorozat alkotója

Orbán Balázs

Orbán Balázs a Telexnek: Hahó, presskukaccal mi újság?!

8 perce
Olvasási idő: 2 perc
A miniszterelnök politikai igazgatója a Telex azon állítása miatt fakadt ki a közösségi médiában, miszerint ő nem nyilatkozik a lapnak. Orbán Balázs szerint mindez különösen visszás, miután húsz percen át válaszolt a portál kérdéseire.
Orbán Balázshazudiktelex

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arról tett ki egy rövid bejegyzést, hogy szerinte a Telex hamisan állítja azt, hogy ő nem nyilatkozik a lapnak.

Fotó: Facebook / Orbán Balázs

Orbán Balázs a bejegyzésében így fogalmazott:

Íme a Telex, amint azon nyavalyog, hogy nem nyilatkozunk nekik, miután 20 percig nyilatkoztam nekik. Hahó, presskukaccal mi újság?!”

 

