Orbán Balázs a Telexnek: Hahó, presskukaccal mi újság?!

A miniszterelnök politikai igazgatója a Telex azon állítása miatt fakadt ki a közösségi médiában, miszerint ő nem nyilatkozik a lapnak. Orbán Balázs szerint mindez különösen visszás, miután húsz percen át válaszolt a portál kérdéseire.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arról tett ki egy rövid bejegyzést, hogy szerinte a Telex hamisan állítja azt, hogy ő nem nyilatkozik a lapnak.
Orbán Balázs szerint a Telex megint nem mond igazat
Orbán Balázs a bejegyzésében így fogalmazott:
Íme a Telex, amint azon nyavalyog, hogy nem nyilatkozunk nekik, miután 20 percig nyilatkoztam nekik. Hahó, presskukaccal mi újság?!”
