Orbán Balázs: Aki az Északi Áramlatot megtámadta, az a magyar vezetéket is fenyegetheti

A miniszterelnök politikai igazgatója biztos abban, hogy Magyarország energetikai infrastruktúrájának kiemelt védelme nem túlzás, hanem szükségszerűség. Orbán Balázs szerint naivitás azt gondolni, hogy az európai energiahálózatok érinthetetlenek.
Orbán Balázs a közösségi oldalán közzé tett rövid Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Azt kérdezik a tiszások, hogy mégis ki támadná meg a magyar energiaellátást biztosító vezetéket. Hát az, aki az Északi Áramlatot megtámadta.”

 

