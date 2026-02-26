Orbán Balázs: Aki az Északi Áramlatot megtámadta, az a magyar vezetéket is fenyegetheti

A miniszterelnök politikai igazgatója biztos abban, hogy Magyarország energetikai infrastruktúrájának kiemelt védelme nem túlzás, hanem szükségszerűség. Orbán Balázs szerint naivitás azt gondolni, hogy az európai energiahálózatok érinthetetlenek.

Orbán Balázs a közösségi oldalán közzé tett rövid Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: Azt kérdezik a tiszások, hogy mégis ki támadná meg a magyar energiaellátást biztosító vezetéket. Hát az, aki az Északi Áramlatot megtámadta.”

